CHP’de ön seçim için üye listeleri belirlendi

Kaynak: ANKA
CHP’de ön seçim için üye listeleri belirlendi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, 23 Mart'ta yapılacak Cumhurbaşkanı adayı ön seçimi ile ilgili üye listelerinin bugün itibarıyla güncellenerek son hali ile askıya çıkarıldığını duyurdu.

Okakın, ön seçim sürecine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tarihi ön seçimimiz için heyecanımız yüksek. Ön seçim takvimimizde duyurduğumuz üzere üye listelerimiz 16 Mart 2025 tarihi itibarıyla güncellenerek son hali ile askıya çıkarılmıştır. Tüm üyelerimizin oy kullanacağı yeri gösteren kolaylaştırıcı sayfamızın test aşaması bu sabah tamamlanmış, üye bilgilerinin güncellendiği internet sitemiz üyelerimize açılmıştır. Lütfen güncel kontrollerimizi an itibarıyla gerçekleştirmeye başlayalım ve varsa itirazımızı İlçe Başkanlıklarımıza bildirelim.

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Üyelerimiz oy kullanma yerlerine http://onsecim.chp.org.tr adresi yoluyla ya da CHP Mobil uygulamamızda yer alan 'Nerede Oy Kullanacağım' sekmesiyle ulaşabilirler. 23 Mart 2025 günü kayıtlı adresinde bulunamayacak olan üyelerimiz, oy kullanmak istedikleri İlçe Başkanlığına 16-17-18 Mart 2025 tarihlerinde dilekçe verebilirler."

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