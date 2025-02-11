CHP'de ön seçim tarihi belli oldu

CHP, Beşiktaş Belediye Başkanı’nın tutuklanmasının ardından erken seçim ihtimalini gündeme taşıyarak, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim yapma kararı almıştı. Parti Meclisi’nin (PM) aldığı karara göre, CHP üyesi 23 Mart Pazar günü sandık başına giderek partinin cumhurbaşkanı adayını belirleyecek.

Özgür Özel, aday belirleme sürecinin erken olduğu yönündeki eleştirilere, “Erken seçimin adayı da erken belirlenir” diyerek yanıt vermişti.

Dün düzenlenen Parti Meclisi toplantısında, ön seçim tarihine ilişkin yetkinin Merkez Yürütme Kurulu’na (MYK) devredildiği öğrenilmişti.

ÜÇLÜ BİR ARAYA GELMİŞTİ

Geçtiğimiz pazar günü Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir araya gelmişti.

Parti kulislerine yansıyan bilgilere göre, İmamoğlu ve Yavaş arasında adaylık konusunda tam bir mutabakat sağlandı. Ayrıca, iki ismin de partinin alacağı kararları kamuoyu önünde tartışmama konusunda görüş birliğine vardığı ifade edildi.

Öte yandan, daha önce ön seçime katılmayacağını açıklayan Mansur Yavaş’ın kararında bir değişiklik olmadığı belirtildi.

23 MART'TA SANDIK BAŞINA GİDECEK

CHP üyeleri 23 Mart Pazar günü sandık başına giderek partinin cumhurbaşkanı adayını belirleyecek.