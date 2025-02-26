CHP'de oy pusulaları basıldı. Erken seçim çanları çalmaya başladı…

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için gerçekleşecek ön seçimde kullanılacak oy pusulalarının basımına başladı. Yedekler dahil olmak üzere toplamda yaklaşık 2 milyon oy pusulası basılacak.

OY PUSULASI BASILMAYA BAŞLANDI

14 Mart tarihinde oy pusulaları, il ve ilçe başkanlıklarına gönderilecek. Ön seçimde, tıpkı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) uygulamasında olduğu gibi mühürlü zarf ve pusulalar kullanılacak. Bu süreç, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinde önemli bir adım olacak.