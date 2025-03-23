CHP'de oy verme işlemi uzatıldı

CHP'de Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan ön seçimde vatandaşlar sandık başına gitti. Tek aday olarak yarışta olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bugün tutuklandı. İmamoğlu, Medya A.Ş.'de yolsuzluk suçlaması kapsamında tutuklanırken, terör soruşturmasında adli kontrol kararı olmaksızın serbest bırakıldı. CHP'de ise oy sandıklarında yaşanan yoğun ilgi dikkat çekti. CHP'de oy verme işlemi yoğunluktan dolayı saat 19:00'a uzatıldı.

İMAMOĞLU TUTUKLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 89 şüpheliden 48'i tutuklanırken, 41'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. İmamoğlu'na tutuklama kararı avukatlarına tebliğ edildi. Tutuklanan İmamoğlu ise Silivri Cezaevi'ne getirildi.

SAAT 19:00'A UZATILDI

İmamoğlu'nun tutuklandığı bugün, CHP Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olduğu ön seçime gitmişti. Ön seçimde vatandaşlar sandık başına giderek oyunu kullandı. Dayanışma sandığında üye olmayan milyonlarca kişi sandıklara giderek İmamoğlu'na destek oldu. CHP'de oy verme işlemi yoğunluktan dolayı saat 19:00'a uzatıldı.