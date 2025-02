CHP'de seçim tarihi belli oldu! Adaylıkta karar zamanı...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP’nin ön seçim ile cumhurbaşkanı adayının belirlenme kararının ardından ön seçimin nasıl uygulanacağına ilişkin olarak, "Aynı gün aynı saatte 81 ilde bütün seçim çevrelerinde sandık koyacağız. Yönergemiz hazır. Dijital oy kullanma olmayacak. Sandık olacak. Mühürlü bir şekilde pusulalarımız ve zarflarımız basılı olacak ve her ile üye sayısının belli bir oranda fazla haliyle mühürlü çuvallar içerisinde gidecek. Ve mühürlü çuvallar içerisinde yine toplanma merkezine gelecek. Ortalama 30-35 günlük bir takvim içerisinde biz bu süreci tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

ÖN SEÇİM DETAYLARINI AÇIKLADI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP’nin ön seçim ile cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi kararının ardından ön seçimin nasıl uygulanacağına ilişkin ANKA'ya özel açıklamalarda bulundu. Çiftci, aday belirleme ve aday gösterme süreçleninin tanımlanması gerektiğini, ilgili kanunların adayların nasıl sunulacağına ilişkin yöntemleri tarif ettiğini belirterek, "Siyasi Partiler Kanunu adayların yani sunulacak adayların nasıl belirleneceğine ilişkin bir yöntem tarifliyor. O yöntemi şöyle söylüyor; merkez yoklaması yapabilirsiniz, ön seçim yapabilirsiniz diyor. Oradaki ön seçimden kasıt hakim denetiminde bir ön seçim. Ve bunu sadece milletvekilliği sürecine genel seçimlere dair bir tanımlama yapıyor. Kalan kısımları ise siyasi partilere tüzük düzenlemesiyle özgürlük hakkı veriyor. Şimdi örgüt denetiminde bir ön seçim kavramı getirdik biz tüzüğümüze 2024 yılının eylül ayında. Örgüt denetiminde ön seçime de dedik ki; ön seçimi hakim denetiminde yapar gibi örgütümüzün denetimini koyacağız yine o sandığı getireceğiz ve bütün üyelerimiz karar verecek. Ve bunu 31 Mart 2024 seçimlerinde aslında kısmen de olsa gerçekleştirdik. 186 seçim çevresinde biz bunun hepsini gerek belediye başkanı gerek belediye meclis üyeleri noktasında bir belirleme yaptık ve sonuçlarına da harfiyen uyduk" dedi.

"AYNI GÜN AYNI SAATTE 81 İLDE BÜTÜN SEÇİM ÇEVRELERİNDE SANDIK KOYACAĞIZ"

Çiftci, ön seçim sürecini ise şu şekilde anlattı;

"Ön seçimi nasıl gerçekleştireceğiz? Ön seçimi CHP yıllardır Yüksek Seçim Kurulu'nun dönem dönem verdiği haksız kararlardan bahsediyor. İşte 2019'da İstanbul için mühürsüz oylardan gelen bir iptali eleştirdik. Daha önce kedinin trafoya girmesini eleştirdik. Hatay'da yapılan hataları eleştirdik. İstikrarsız kararları eleştirdik. Bir sürü eleştirimiz oldu. Biz şimdi aynı gün aynı saatte 81 ilde bütün seçim çevrelerinde sandık koyacağız ve Yüksek Seçim Kurulu'nu bugüne kadar eleştirdiğimiz, bugüne kadar idealini tariflediğimiz seçimi, o sandığı o gün gerçekleştireceğiz bütün üyelerimizle. Yönergemiz hazır. İlçe seçim kurulları, il seçim kurulu ve merkez seçim kurullarını oluşturacağız. Bu seçim kurulları aracılığıyla sistem takip edilecek seçim günü ve ona giden süreç tasarlanacak. Aday adaylarımızın başvurusu için belirli bir tarih vereceğiz. Propaganda için onlara belirli kurallar ve belirli tarihler vereceğiz. Seçmen listelerimiz yani aslında üye listelerimiz askıya çıkacak ilçe başkanlıklarımızda. Ve seçmenlerimiz yani üyelerimiz gidip askı listesinin isimlerini kontrol edecekler ve bu kontrol esnasında orada olmadıklarını fark ettiklerinde itiraz süresi içerisinde itirazlarını gerçekleştirecekler. Biz de üyelik kayıtlarına bakacağız. Üye olmuşlar ise listenin altına ekleyeceğiz. Yine sandık kurullarımız oluşacak.

"DİJİTAL OY KULLANMA OLMAYACAK"

Çiftçi, dijital oy kullanmanın da olmayacağının altını çizerken, "Burada belki şunu da söylemekte fayda var. Biliyorsunuz bizim bir CHP mobil uygulamamız var. Bu uygulama üzerinden aslında partimize yeni üye olan kişiler üyelik durumlarını takip edip oy kullanıp kullanamayacaklarını oradan görebilir durumdalar. Dijital oy kullanma olmayacak" dedi.

"İNTERNET SİSTEMİ ÜZERİNDEN SONUÇLARIMIZI TAKİP EDEBİLİR DURUMDA OLACAĞIZ"

İtiraz sürelerinin de olacağını söyleyen Çiftçi, "Birleştirme tutanaklarımız, çetelelerimiz, müşahitlerimiz ve sandık kurulları üyelerimiz belli olacak. Bunların hepsini ayarlamış olacağız. Her sandıkta mutlaka üç tane sandık kurulu üyemiz olacak. Her aday adayı bir tane sandığa temsilci verebilecek durumda olacak ve o temsilci de o sandık kuruluyla birlikte görev yapacaklar. Yine müşahitlerimiz olacak sandık başında aday adayları kendilerine müşahit olarak verebilirler. Aday adaylarının seçim kurulları olarak tariflediğimiz yapıların içerisinde oy hakkı olmayan ama gözlemci olabilecek temsilcileri olacak. Yine Yüksek Seçim Kurulu, İlçe Seçim Kurulları modelinde olduğu gibi. Onun haricinde mühürlü bir şekilde pusulalarımız ve zarflarımız basılı olacak ve her ile üye sayısının belli bir oranda yani bazı teknik sıkıntılar yaşanmaması için belli bir oranda fazla haliyle yine çuvalda mühürlü çuvallar içerisinde gidecek. Ve mühürlü çuvallar içerisinde yine toplanma merkezine gelecek. İnternet sistemi üzerinden sonuçlarımızı takip edebilir durumda olacağız seçim günü." ifadelerini kullandı.

"30-35 GÜNLÜK BİR TAKVİM İÇERİSİNDE BİZ BU SÜRECİ TAMAMLAYACAĞIZ"

Tarihe ilişkin de konuşan Çiftçi, "Ortalama aşağısı olur, yukarısı olur ama 30-35 günlük bir takvim içerisinde biz bu süreci tamamlayacağız." şeklinde vurguladı. Çiftçi, üye kampanyaların devam ettiğini belirtirken, "Kampanya bittikten sonra takvimlendirmeyi yapmak daha doğru olur. İnanılmaz bir katılım var partimize. Şu anda verebileceğim rakamlar online üyeliğe ilişkin rakamlar ama düzenli olarak ilçe ve il başkanlıklarımız bizden üye koçanı istiyorlar ve bizden düzenli olarak kargoyla onlara üye koçanı gönderiyoruz. Eskiye nazaran günlük 40 kat artış var online üyelik için. Dolayısıyla biz hani tekrar çağrımızı yineleyelim. Muhalefetin adayı CHP'nin adayını kim olduğunu görmek istiyorsanız gelin partimize katılın ve birlikte belirleyelim. Birlikte çalışalım ve birlikte başaralım diyoruz. Kampanyamız biraz daha devam edecek. Pazartesi günü Parti Meclisi toplantımız var. Yönergemiz orada hem görüşlere hem oylamaya sunulacak. Ondan sonra da takvime ilişkin çalışmalarımız başlayacak." dedi.