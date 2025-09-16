CHP'de seçimin kazananı belli oldu!

CHP Kadirli İlçe Başkanlığı seçimini mevcut Başkan Enver Eker tekrar kazandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yapılan CHP Kadirli İlçe Başkanlığı kongresinde Enver Eker tekrar ilçe başkanı seçildi. İki adayın yarıştığı kongrede Avni Güvel 100 delegenin oyunu alırken, Enver Eker ise 117 delegenin oyunu aldı.

ank-a0febfb2-5356-495c-ab2b-1b106fc7fa99-1.jpg

Enver Eker seçim sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Tüm üyelerimize tüm Cumhuriyet Halk partili yoldaşlarımıza, delegelerimize bu güzel şöleni yaşattıkları için hepsine en içten duygularımla teşekkür ediyorum. Bu bir aile içi yarıştı, bu yarışın kaybedeni yok, kazananı Cumhuriyet Halk Partisi.

Kadirlimize memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Artık bu kongre süreci bitmiştir. Artık Cumhuriyet Halk Partisini iktidara taşımanın çalışmalarına yarından itibaren başlamanın zamanı gelmiştir. Herkese Kadirlimize hayırlı uğurlu olsun."

