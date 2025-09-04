CHP’de sırada Kılıçdraoğlu’nun ihracı mı var? Ankara’da bu ihtimal konuşuluyor

CHP’de İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimin görevden alınması ve yerine kayyum atanması sonrası gözler kurultayın iptali için açılan davanın 15 Eylül’de görülecek duruşmasına çevrildi. Kulislerde İstanbul İl Başkanlığı için çıkan kararın benzerinin büyük kurultay için de çıkabileceği ihtimalini konuşuyor.

CHP Genel Başkanı Özel çıkan karar sonrası kayyum heyetinin başına atanan Gürsel Tekin’in partiden ihraç edildiğini duyururken söz konusu heyete girmeyi kabul edenler için benzer karar çıkacağını söyledi.

Söz konusu açıklama sonrası ise CHP’li eski milletvekili Barış Yarkadaş ihraç istemi ile disipline sevk edildi. Yarkadaş yaptığı açıklamalar ile tepkilerin odağında yer alıyordu.

SIRADA KILIÇDAROĞLU MU VAR?

CHP’de yaşanan gelişmeler sonrası bir ihtimal daha konuşulmaya başlandı. Korkusuz yazar Can Coşkun son köşe yazısında Kılıçdaroğlu’nun ihraç ihtimalini gündeme getirdi. Gürsel Tekin’in kayyumda yer almayı kabul etmesi sonrası ihraç edildiğini hatırlatan Coşkun, “İhraç edilecek bir eski genel başkan sınavı mı var kapıda?” sorusunu sordu.

Can Coşkun’un yazısından ilgili bölüm şöyle:

“CHP İstanbul’a kayyum atama kararıyla birlikte yaklaşan kurultay davasına ilişkin yapılan çıkarımlar arttı.

İki görüş dillendiriliyor.

CHP’ye dair ablukanın sertleşeceğini aylardır yazan-çizenler açısından durum net. Bu görüşe göre; mutlak butlan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel merkeze kayyum olarak gönderileceği belli oldu.

AK Parti’nin zaman zaman kamuoyunu tartmak için kullandığı köşeciler ise İstanbul kararıyla aslında kayyum ihtimalinin kalmadığını, Kılıçdaroğlu’nun atanmayacağını ve bir çağrı heyetinin partiyi kurultaya taşıyacağını savunur haldeler.

Doğrusu bu köşecilerin neden bu ihtimali yazmaya başladıklarını anlamadım.

Hem de hiç gereği yokken...

Kurultay davasında şu kadar zaman kalmışken, iktidar neden kayyum ile çağrı heyetinin farkını anlatma derdine düştü ki?

40 yıl sonra büyük zafer kazanan CHP lideri oradan indirilirse, formülün adı ne olursa olsun tarihe nasıl geçeceği aşikar. Tıpkı CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu örneğinde olduğu gibi...

Ankara’dan birileri, bu yazıların “pazarlığa gelin” mesajı taşıdığını düşünüyor olmalı.

Öte yandan; yazının başlığına dönecek olursak...

Gürsel Tekin ve jet hızıyla ihraç örneği...

Oldu ya, Kılıçdaroğlu kayyum atanır ve bunu “güvenli limana kadar” diyerek kabul ederse...

İhraç edilecek bir eski genel başkan sınavı mı var kapıda?”