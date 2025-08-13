CHP'de şok ayrılık! Apar topar görevden alındılar

CHP Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçeceği iddiaları Türkiye gündemine oturdu. İddialar giderek artarken, konuyla ilgili CHP'den yeni bir adım geldi. CHP Aydın Gençlik Kolları yöneticileri görevden alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç, görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. CHP'den yapılan açıklamada ise Kılıç'ın görevden alındığı belirtildi.

İSTİFA EDİYORUM DEDİ, GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

Kılıç yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı,

"Bu süreç zarfında inandığım ilkeler uğrunda durmaksızın çalıştım. Ancak gerek parti içinde gördüğüm ardı arkası kesilmeyen anti demokratik uygulamalar, gerekse de görev yaptığım süre boyunca bizlere aidiyet duygusunu bir kere bile hissettirmeyen, bize asla sahip çıkmayan milletvekillerinin tutumları, artık bizlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapabilmemizi olanaksız kılmıştır. "Bütün bu nedenlerle Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Aydın İl Başkanlığı'ndan ve Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN AÇIKLAMA!

CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Deniz Bozkurt ise, Kılınç'ın istifa etmediğini "disiplinsiz tutumları" nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Bozkurt açıklamasında görevden uzaklaştırılan diğer parti üyelerini de saydı.

X hesabından paylaşımda bulunan Bozkurt, şunları söyledi,

"Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı’nın istifa ettiği haberi doğru olmamakla birlikte, partimizin ilkelerine, amaçlarına ve çalışma kurallarına aykırı disiplinsiz tutumları nedeniyle; Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç ve Yönetimi, Karacasu İlçe Gençlik Kolu Başkan ve Yönetimi, Köşk İlçe Gençlik Kolu Başkan ve Yönetimi, Karpuzlu İlçe Gençlik Kolu Başkan ve Yönetimi, Nazilli İlçe Gençlik Kolu Başkan ve Yönetimi, Yenipazar İlçe Gençlik Kolu Başkan ve Yönetimi, Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulumuzca görevden alınmıştır."