CHP'de şok gelişme. Belediye başkanı adaylıktan çekildi

Kaynak: T24
CHP'de şok gelişme. Belediye başkanı adaylıktan çekildi
İzmit Belediye Meclis listesi mevzusundaki anlaşmazlık çözülemedi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, adaylıktan çekildi. Hürriyet'in kararından vazgeçmemesi halinde Hakan Tanta’nın aday gösterilebileceği öğrenildi.

Yerel seçime yaklaşılırken CHP içinde tartışmalar devam ediyor. Yeniden aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç bugün yaptığı açıklamayla bağımsız olarak seçime gireceğini ilan ederken, İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan da adaylıktan çekildi.

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CHP İzmit Belediye Meclis üyesi listesi, belediye başkanıyla ilçe başkanı arasında tartışmaya yol açtı. İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, meclis üyesi listesine istediği isimlerin yazılmaması gerekçesiyle adaylıktan çekildi. Hürriyet’in CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan’ın görevden alınmasını istediği ancak bu gerçekleşmeyince çekilme kararı aldığı ifade edildi.

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EVRAĞI CHP İLÇE BAŞKANLIĞI'NA GÖNDERDİ

Hürriyet, adaylıktan çekildiğine ilişkin resmî evrağı CHP İzmit İlçe Başkanlığına iletti. Hürriyet’in fikrinden vazgeçmemesi durumunda, ön seçimde sandıktan ikinci çıkan Hakan Tanta’nın aday gösterilebileceği söylendi.

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