CHP'de şok gelişme karikatürü. Emre Ulaş çizer herkes güler

Mizahın Ustası Emre Ulaş, CHP'deki kurultay sürecini böyle çizdi. Gazeteci yanlış olan her şeyi eleştirir, hiç kimseye yandaş olmamaktır. Gazeteci dediğin doğru neyse onu yazar çizer, kimseye yaranmaya çalışmaz

CHP'de şok gelişme karikatürü. Emre Ulaş çizer herkes güler

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Kurultay hazırlığı başlığını verdiği karikatüründe geçtiğimiz seçimlerde yenilgi yaşayan ana muhalefet partisinin kurultay sürecini resmeden Emre Ulaş, bir CHP delegesinin gözü kapalı bir şekilde yürürken etrafındaki insanların da hazır ol biçiminde delegeyi izlediği görülüyor.

Bu durumu gören 2 vatandaş ise kendi aralarında konuşurlarken, “Kim bu? Yeni bakan filan mı?” şeklinde sorunca yanındaki diğer kişi de “Yok canım CHP delegesi” şeklinde yanıt veriyor.

Genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin AKP ve Recep Tayyip Erdoğan’a karşı kaybedilmesinden sonra CHP içerisinde önemli isimlerin yönetime bayrak açması uzun süredir gündemde.

Değişim çağrıları, yönetimin sil baştan değişimi gibi parti içi tartışmalar sonrasında, parti yönetiminde herhangi bir istifa olmamış ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisini kurultaya götürme kararı almıştı.

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