CHP’de şok gelişme! Özel, ABD’ye gittikten sonra Kılıçdaroğlu’ndan beklenmedik İmamoğlu hamlesi

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CHP’de şok gelişme! Özel, ABD’ye gittikten sonra Kılıçdaroğlu’ndan beklenmedik İmamoğlu hamlesi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak, siyasi yasak davası ile ilgili konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine “ahmak” dediği suçlamasıyla yargılandığı davanın, İstinaf Mahkemesi’nde incelemesi devam ediyor.

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyaset yasağı kararı verilen ve istinafa taşınan dava için İmamoğlu'nu telefonla arayan desteklerini iletti.

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İMAMOĞLU'NUN YANINDAYIZ MESAJI

Kemal Kılıçdaroğlu İletişim Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak, siyasi yasak davası ile ilgili desteklerini iletti. Telefon görüşmesinde, Sayın Kılıçdaroğlu, demokrasiye ve Türkiye'ye yakışmayan siyasi yasaklara karşı olduğunu belirterek, olası akıl dışı bu yasağa karşı İmamoğlu’nun yanında olacağını ve gerekli mücadeleyi sonuna kadar vereceğini aktardı” ifadelerine yer verildi.

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