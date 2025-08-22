CHP'de şok istifa! Peşpeşe görevi bıraktılar

CHP Uşak Merkez İlçe Başkanı Uğur Dümen, yazılı bir açıklama yayınlayarak partisindeki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yaşanan süreçte parti içi demokrasinin yok sayıldığını iddia eden Dümen, “Üyelerimiz örgütlerin bilgisi dışında baskı altında yönlendirildi. Çalışanlar işten atılma tehdidiyle oy kullanmaya zorlandı, kullanılan pusulalar ise imza karşılığında toplatıldı. Bu baskı ve tehditler, video kayıtları ve tanık beyanlarıyla ortadadır” dedi.

Dümen, seçim sürecinde CHP’lilere yönelik tehdit ve şiddet girişimlerinin yaşandığını belirtti. Açıklamasında, “Partililerimizin üzerine yüründü, sandık alanına zorla girilmeye çalışıldı, küfürlü saldırılar yaşandı. Polis müdahale etmek zorunda kaldı” dedi.

"PARTİMİZİN KÖKLERİ YOK SAYILIYOR"

CHP’nin köklü değerlerinin hiçe sayılmaya çalışıldığını ifade eden Dümen, seçimlere yönelik müdahalelerin partinin ilkeleriyle bağdaşmadığına dikkat çekti.

Dümen, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin kökleri yok sayılmaya çalışılmaktadır. İşten çıkarma, işe alım ve partili olmayanların üye yapılması gibi yöntemlerle seçimlere müdahale edilmesi partimizin ilkeleriyle taban tabana zıttır. Bu yöntemlere boyun eğmeyeceğiz” sözlerini sarf etti.

İstifalarını “örgütün onurunu koruma” amacıyla gerçekleştirdiklerini belirten Dümen, CHP üyeliğinin devam edeceğini ifade etti. Dümen son olarak, “Biz örgütümüzün onurunu, partimizin bağımsızlığını ve demokrasimizi korumakta kararlıyız. Uşak’ta korku değil cesaret kazanacak, tehdit değil örgütün gerçek iradesi kazanacak” sözleriyle mesajını noktaladı.