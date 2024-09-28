Özgür Özel Ediz Ün'ün istifası istedi. Aracından çıkanlar şoke etmişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel Ediz Ün'ün istifası istedi. Aracından çıkanlar şoke etmişti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, otomobilinde çok sayıda kaçak elektronik sigara bulunan Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün partiden istifasını istedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel aracında çok sayıda kaçak elektronik sigara ele geçirilen CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi. Ediz Ün kendi isteği ile istifa etmemesi durumunda parti disipline sevk edilecek.

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CHP kaynaklarının aktardığı habere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD ziyaretinin ardından Türkiye’ye dönüşünde ilk iş olarak Edirne Milletvekili Ediz Ün'ü hakkındaki iddialar nedeniyle Ankara'ya çağırdı.

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Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün Ankara'da CHP Grup Başkanvekilleriyle görüştüğü belirtildi. CHP Grup Başkanvekilleri Ediz Ün'den, soruşturma süreci tamamlanıp, olay hukuki olarak açıklığa kavuşana dek partiden istifa etmesi gerektiğini iletti.

Ediz Ün'ün kısa süre içinde CHP'den istifa etmesi beklenirken istifa etmemesi durumunda ise Ediz Ün'ün CHP Grup Disiplin Kurulu'na sevk edileceği öğrenildi.

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