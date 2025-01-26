CHP’de sorun yaratan 2 isim… İl Başkanları tespit etti!

Gazeteci Ceren Bayar, CHP’nin İl Başkanları toplantısından sonra il başkanlarının CHP’de Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun iki güçlü aday olarak ön plana çıkmasının parti içinde sorun yarattığı algısının yıkılması gerektiğini ifade ettiğini paylaştı.

CHP’de aday belirleme süreci İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na soruşturma açılması ile gündeme gelmişti. Bilindiği üzere CHP’li Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’de tutuklanmıştı. Erken seçim tartışmalarını gündeme getiren CHP’nin yeni yol haritası da merak ediliyor.

SORUN YARTTIĞI ALGISINI YIKILMASI GEREKİYOR

Gazete Duvar’da Ceren Bayar’ın haberine göre Özgür Özel’in bu haftaki Salı günkü grup toplantısında yol haritasını açıklaması bekleniyor. Ayrıca haberde CHP’de aday belirleme krizine ilişkin, İl Başkanları toplantısında bir soruna dikkat çekildi.

Toplantı sonrasında Bayar’ın ulaştığı bilgide CHP’de Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun iki güçlü aday olarak ön plana çıkmasının parti içinde sorun yarattığı algısının yıkılması gerektiği belirtildi. CHP’de aday belirleme yönteminin kapsayıcı olması gerektiğine dair vurgu da yapıldı. Adayın oy birliği ya da baskın bir çokluğu ile belirlenmesi gerektiğini düşünen bu isimler, ”Aday belirleme yöntemi CHP’nin tüm üyelerinin içine sinmeli. Bugünden açıklamak buna da engel olur” görüşünü iletti.