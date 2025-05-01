CHP’de sürpriz tutuklama talebi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP’de sürpriz tutuklama talebi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP otobüsünün şoförünün de tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini duyurdu.

CHP'nin Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut resmi X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İyice zıvanadan çıktılar. Genel Merkezimizin emektar otobüs şoförü Gökhan kardeşimizi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmişler. Suçu, 23 Nisan’da milletvekillerimizi 1. Meclise götürmesi. Biraz insaf, biraz akıl, biraz vicdan. Çekin ellerinizi emekçilerden!"

Ayrıntılar...

Son Haberler
Özgür Özel'den TRT'ye zehir zemberek sözler!
Özgür Özel'den TRT'ye zehir zemberek sözler!
Beyaz Saray'da üst düzey ayrılık! ABD'de Trump krizi...
Beyaz Saray'da üst düzey ayrılık! ABD'de Trump krizi...
1 Mayıs'ta sert polis müdahalesi. Avukatlar darp mı edildi?
1 Mayıs'ta sert polis müdahalesi. Avukatlar darp mı edildi?
Elazığ’da fırtınadan dolayı asma köprü zarar gördü
Elazığ’da fırtınadan dolayı asma köprü zarar gördü
Kütahya'da bir deprem daha! (01.05.2025)
Kütahya'da bir deprem daha! (01.05.2025)