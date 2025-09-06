CHP’de taşları yerinden oynatacak anket! Kimse tahmin etmiyordu. Ünlü anket şirketi az önce açıkladı

PİAR Araştırma Şirketi, CHP İl Başkanlığı’na kayyum atanması ile ilgili bir anket gerçekleştirdi. Yapılan ankette şaşırtan sonuçlar ortaya çıktı. İşte detaylar…

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül'de aldığı kararla, 8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'ni iptal etti.

Mahkeme CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve partinin il yönetimini görevden aldı, yerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan geçici bir kurul atadı.
Yaşanan olay Türkiye gündemine otururken, tartışmalara konu olan kayyum kararı CHP tarafından büyük tepki topladı.

PİAR Araştırma Şirketi, CHP İl Başkanlığı’na kayyum atanması ile ilgili bir anket gerçekleştirdi. Yapılan ankette yurttaşlara önce “CHP İl Başkanlığı seçiminde şaibe olduğuna inanıyor musunuz?” sorusu yöneltildi. Öte yandan anket şirketi, diğer parti seçmenleri ile CHP seçmenini birbiriyle kıyasladı.

Seçimde şaibe olduğuna “evet” diyenlerin sayısı genel seçmenden “yüzde 41,3” olurken CHP seçmeninde ise "yüzde 40,2" oldu. Seçimde şaibe olmadığını düşünenlerin sayısına bakıldığında da genel seçmende bu oran "yüzde 37,3" olarak görülürken, CHP seçmeninde ise "yüzde 41,1" oldu.

İşte diğer yapılan ankette oranlar:

“CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde şaibe olduğu iddiasıyla açılan davada mahkemenin Gürsel Tekin başkanlığında geçici görevlendirmesini doğru buluyor musunuz?”

EVET DOĞRU BULUYORUM:

Genel seçmen: %46,7

CHP seçmeni: %38,7

HAYIR DOĞRU BULMUYORUM:

Genel seçmen: %38,9

CHP seçmeni: %39,4

“Gürsel Tekin başkanlığındaki geçici heyetin adil şekilde görev yapacağına inanıyor musunuz?”

EVET ADİL YÖNETECEKTİR:

Genel seçmen: %46,7

CHP seçmeni: %39,5

HAYIR ADİL YÖNETMEYECEKTİR:

Genel seçmen: %35,8

CHP seçmeni: %37,1

"Gürsel Tekin'e genel olarak bakışınız ne yöndedir?"

OLUMLU:

Genel seçmen: %53,1

CHP seçmeni: %45,5

OLUMSUZ:

Genel seçmen: %33,2

CHP seçmeni: %32,6

