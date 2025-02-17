CHP'de toplu istifa! Parti değiştirdiler

AKP Batman İl Başkanlığı, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nı Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda gerçekleştirdi. Toplantıya AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İl Başkanı Hüseyin Şansi ve ilçe belediye başkanları katıldı. AKP Genel Başkan Yardımcısı İleri, CHP'den istifa ederek AKP'ye katılan 514 kişiye rozetlerini taktı.

ÖMER İLERİ: “AK PARTİ, HERKESİN PARTİSİ”

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, konuşmasında, AKP'nin toplumun her kesimine hitap eden bir parti olduğunu belirtti ve Batman'da gerçekleşen bu geniş katılımın bunun bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Dayanışma ve ortak hedeflerin ışığında Türkiye'nin geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü dile getiren İleri, "Enerjimiz çok yüksek. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece Türkiye'nin önü daha da açılacak" dedi. İleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin Türkiye'yi teslim aldığında ülkenin ciddi ekonomik ve toplumsal sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu ancak AK Parti iktidarının 23 yıl sonunda Türkiye'nin alt ve üst yapısıyla önemli bir ilerleme kaydettiğini ifade etti.

HÜSEYİN ŞANSİ: "AKP AİLESİ BATMAN’DA GİDEREK BÜYÜYOR"

AKP Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, partisinin Batman'da her geçen gün daha da genişlediğini belirtti. Şansi, “Partimize her geçen gün toplumun her kesiminden büyük bir teveccüh ve güven oluştuğunu görüyoruz. Bugün de partimize geniş bir katılım oldu. AKP ailemize katılan 514 kardeşimize rozetlerini Genel Başkan Yardımcımız Ömer İleri ve AKP Batman Milletvekilimiz Ferhat Nasıroğlu ile birlikte takdim ettik” şeklinde konuştu.