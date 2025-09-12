CHP'de yetkisiz-yetkili dönemi başlıyor! Şaka değil gerçek... Ünlü gazeteci olacakları tek tek açıkladı...

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin devam eden “mutlak butlan” davasıyla ilgili dikkat çekici bir köşe yazısı kaleme aldı. Öztürk, Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresinden bir isim ile yaptığı görüşmede, mahkemenin 15 Eylül Pazartesi günü vereceği kararın “mutlak butlan” yönünde olması durumunda, ve kayyum olarak eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevlendirilmesi ile izleyeceği yol haritasına dair bomba bilgileri paylaştı.

KILIÇDAROĞLU'NUN PLANLARI

Öztürk’ün yazısına göre, “mutlak butlan” kararı çıkacağına dair beklentiler artarken, Kılıçdaroğlu ile görüşmek isteyenlerin sayısı da çoğalıyor. Ancak Kılıçdaroğlu, yalnızca “dar bir kadro” ile görüşmeler yapıyor ve onların önerilerini dinliyor. Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresinden bir isim, olası bir “mutlak butlan” kararında Kılıçdaroğlu’nun planlarını şu şekilde sıraladı:

"KAVGASIZ VE GÜRÜLTÜSÜZ SONUÇLANMASI İÇİN ÇABA GÖSTERECEK"

Kılıçdaroğlu, kararın lehine çıkması halinde hemen CHP Genel Merkezi’ne gitmeyerek, bir hafta boyunca ortamın sakinleşmesini bekleyecek. Kılıçdaroğlu’nun, gelişmeleri izleyerek olayın kavgasız ve gürültüsüz sonuçlanması için çaba göstereceği, partilileri kışkırtıcı açıklamalardan kaçınmaları konusunda uyaracak.

TASFİYE SÜRECİ BAŞLATACAK

Yakın çevresi, Kılıçdaroğlu’nun genel merkezde kalmasını öneriyor ve hatta bunun için genel merkeze yatak konulmasının gündemde olduğunu aktarıyor. Ayrıca yakın çevresinin iddiasına göre; Kılıçdaroğlu’nun göreve başlaması durumunda, bazı grup başkanvekilleri, milletvekilleri ve yolsuzluk iddialarıyla anılan belediye başkanlarına yönelik bir tasfiye süreci başlatacak.

ADAY OLMAYACAK

Kılıçdaroğlu’nun, ne Cumhurbaşkanlığı ne de CHP Genel Başkanlığı’na aday olmayacağı mesajını kısa sürede vereceği de öne sürülüyor. Ayrıca, Kılıçdaroğlu’nun Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üye sayısını 5-6 ile sınırlı tutacağı, grup başkanvekilleri ve MYK’da değişiklikler yapacağı belirtiliyor. Bu süreçte partiden kopmalar olabileceğini, ancak CHP’nin ana gövdesinin partide kalacağının düşünüldüğünü yakın çevresi tarafından aktarılıyor.