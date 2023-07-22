CHP’de ‘yüzleşme’ günü. Sızdırılan toplantı sonrası İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geliyor

CHP'de 'değişim' tartışmaları devam ederken tansiyon da giderek yükseliyor. Çarşamba gece yarısı Ekrem İmamoğlu ile CHP'de üst düzeylerde görev yapan kurmayların zoom toplantısının kaydının bir kısmının YouTube üzerinden sızdırılmasının ardından CHP lideri ile İmamoğlu ilk kez bugün yüz yüze gelecek.

Tüm büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarının davet edildiği toplantıda kaybedilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin değerlendirilmesi ve Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin görüşlerin dile getirilmesi bekleniyor.

Bugün yapılacak toplantının en önemli kısmı ise Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun kaydın sızdırıldığı günden sonra ilk kez yüz yüze gelecek olması.

Toplantıya katılan CHP'li kurmaylar görüşmenin PM üyeleri arasında olduğunu ve görevden alınan il ve ilçe başkanlarına ilişkin PM'yi olağanüstü toplantıya davet etmek için yapıldığını öne sürmüştü. Sızdırılan kayda göre toplantının başında ise İmamoğlu, olağanüstü kurultay için zemin olup olmadığının da konuşulacağını söylüyordu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak sızdırılan toplantı için 'CHP'nin geleneklerine ve parti hiyerarşisine aykırı, etik olmayan' nitelemesini yaparken CHP Genel Başkanı ise "Etik değerlere uyulması gerekiyor" demişti.

KRİTİK PM TOPLANTISI YARIN

CHP'de merakla beklenen PM toplantısı ise yarın 13.30'da yapılacak. Çarşamba günü sızdırılan kaydın ardından İmamoğlu ile görüşmede yer alan Gökhan Günaydın ve Özgür Özel, aynı gün yapılan MYK toplantısına katılmamıştı. Yarın yapılacak PM toplantısına ise bütün üyelerin katılması bekleniyor.

Toplantıda, CHP genel merkezi tarafından görevden alınan il ve ilçe başkanları için oylama yapılacak. Göreve iade yönünde karar çıkması, PM'de Kılıçdaroğlu'nun ağırlığının azaldığı ve İmamoğlu'nun etkisini artırdığı anlamına gelebilir.