CHP'den 1 Mayıs etkinlikleri için hukuki destek

Perşembe günü 1 Mayıs İşçi bayramı sebebiyle İstanbul'un çoğu yolları kapanacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yarın yaşanabilecek hak ihlallerine karşı sosyal medya üzerinden hukuki destek numaraları paylaştı.

İstanbul Valiliği 1 Mayıs İşçi bayramı sebebiyle megakentte çoğu noktaların kapatılacağını açıkladı. Taksim Meydanı'nın bu yıl da kapalı olması sebebiyle sendikalar ve bazı siyasi partiler Kadıköy'de toplanacaklarını bildirdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de yarın Şişli Meydanı'nda öğrencilerle beraber olacağını duyurdu.

İstanbul'daki 1 Mayıs etkinliklerinin gün boyunca Hukuk Komisyonu'yla takip edeceklerini belirten Çelik, sosyal medya hesabından, olası hak ihlallerine karşı hukuki destek numaraları paylaştı.



Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yarın Şişli Meydanı’nda öğrencilerin buluşma noktasını milletvekili ve avukat heyetimizle bizzat takip edeceğim. Milletvekili ve avukatlarımızdan oluşan heyetimizle İstanbul’daki 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü etkinliklerinin tümünü takip ediyor olacağız. Kadıköy ve Kartal’daki etkinlikleri Hukuk Komisyonumuzla takip edeceğiz. Emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam edeceğiz! Dün, bugün ve yarın hak ihlaline uğrayan vatandaşlarımız Hukuki Destek Hattımıza ulaşabilirler."