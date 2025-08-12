CHP’den 29 maddelik öneri: Komisyon’da tek tek açıklandı

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 3'üncü kez bugün TBMM'de toplandı.

Komisyon toplantısı esnasında CHP Grup Başkanvekili ve aynı zamanda komisyon üyesi olan Murat Emir'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Emir, partisinin 29 maddelik komisyon önerisini paylaştı.

Öneride, kayyum uygulamalarından belediye başkanlarının tutuklu yargılanmalarına kadar birçok konuya değinildi.

İŞTE O 29 MADDE

TBMM’de tam yetkili bir “Toplumsal Barış, Adalet ve Demokratik Mutabakat Komisyonu”

Anayasayı askıya alan bir iktidarın varlığında anayasa yapılamaz

Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması

Toplumsal barışın inşası için ifade özgürlüğü

Kürt sorununun çözümü için demokratik siyaset

Kayyım uygulamasına son verilmesi ve güçlü bir yerel yönetim anlayışı

Siyaseti yargı aracılığıyla dizayn çabalarına son verilmesi, 19 Mart darbe girişimi kapsamında haksızca tutuklanmış olan tüm siyasetçi ve bürokratların derhal tahliyesi

Gezi davası başta olmak üzere toplumsal muhalefeti sindirmeye yönelik davalar nedeniyle cezaevinde tutulanların tahliyesi

Terörle Mücadele Kanununda hukuki belirlilik ilkesi

Güvenlik güçlerinin ve güvenlik bürokrasisinde çalışan sivil memurların özlük haklarının iyileştirilmesi

Cumhurbaşkanına ve kamu görevlisine hakaret suçu sorunu

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun yeniden düzenlenmesi

Nefret söylemleri ve nefret suçlarının cezalandırılması

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun bağımsız bir yapıya kavuşturulması

İnsanlığa karşı suçlarla ve işkenceyle etkin mücadele

Otoriter yönetimlerden ithal edilen yasa tekliflerinin gündemden kalıcı olarak geri çekildiğinin açıklanması

Kadın ve çocuklara yönelik şiddete karşı etkin bir mücadele

Halkın haber alma hakkı önündeki bir engel olarak erişim engellemesi sorunu

Sansür yasasının yürürlükten kaldırılması

Basın özgürlüğü önündeki kurumsal ve yasal engellerin kaldırılması

Örgütlenme özgürlüğü önündeki kanun ve uygulamadan kaynaklı tüm engellerin kaldırılması

Adil, kapsayıcı, insan onuruna yaraşır bir infaz mevzuatı

Gizli tanık uygulamasının adil yargılanma hakkını ihlaline son verilmesi

Etkin pişmanlık kurumunun iftiracılığa dönüşmesine derhal son verilmesi

Savunma hakkına getirilen sınırlamalardan geri adım atılması

Cezaevleri İdare ve Gözlem Kurullarının keyfi kararlarının önüne geçilmesi

Kanun hükmünde kararnamelerle görevlerinden ihraç edilenlerin durumunun yeniden hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi

Devletin inançlara karşı tarafsız olduğu bir düzenin hayata geçirilmesi

Siyasi soruşturmalarda başsavcılıkların yetki gaspının sonlandırılması