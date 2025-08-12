CHP’den 29 maddelik öneri: Komisyon’da tek tek açıklandı

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 3'üncü kez bugün TBMM'de toplandı.
Komisyon toplantısı esnasında CHP Grup Başkanvekili ve aynı zamanda komisyon üyesi olan Murat Emir'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
Emir, partisinin 29 maddelik komisyon önerisini paylaştı.
Öneride, kayyum uygulamalarından belediye başkanlarının tutuklu yargılanmalarına kadar birçok konuya değinildi.
İŞTE O 29 MADDE
TBMM’de tam yetkili bir “Toplumsal Barış, Adalet ve Demokratik Mutabakat Komisyonu”
Anayasayı askıya alan bir iktidarın varlığında anayasa yapılamaz
Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması
Toplumsal barışın inşası için ifade özgürlüğü
Kürt sorununun çözümü için demokratik siyaset
Kayyım uygulamasına son verilmesi ve güçlü bir yerel yönetim anlayışı
Siyaseti yargı aracılığıyla dizayn çabalarına son verilmesi, 19 Mart darbe girişimi kapsamında haksızca tutuklanmış olan tüm siyasetçi ve bürokratların derhal tahliyesi
Gezi davası başta olmak üzere toplumsal muhalefeti sindirmeye yönelik davalar nedeniyle cezaevinde tutulanların tahliyesi
Terörle Mücadele Kanununda hukuki belirlilik ilkesi
Güvenlik güçlerinin ve güvenlik bürokrasisinde çalışan sivil memurların özlük haklarının iyileştirilmesi
Cumhurbaşkanına ve kamu görevlisine hakaret suçu sorunu
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun yeniden düzenlenmesi
Nefret söylemleri ve nefret suçlarının cezalandırılması
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun bağımsız bir yapıya kavuşturulması
İnsanlığa karşı suçlarla ve işkenceyle etkin mücadele
Otoriter yönetimlerden ithal edilen yasa tekliflerinin gündemden kalıcı olarak geri çekildiğinin açıklanması
Kadın ve çocuklara yönelik şiddete karşı etkin bir mücadele
Halkın haber alma hakkı önündeki bir engel olarak erişim engellemesi sorunu
Sansür yasasının yürürlükten kaldırılması
Basın özgürlüğü önündeki kurumsal ve yasal engellerin kaldırılması
Örgütlenme özgürlüğü önündeki kanun ve uygulamadan kaynaklı tüm engellerin kaldırılması
Adil, kapsayıcı, insan onuruna yaraşır bir infaz mevzuatı
Gizli tanık uygulamasının adil yargılanma hakkını ihlaline son verilmesi
Etkin pişmanlık kurumunun iftiracılığa dönüşmesine derhal son verilmesi
Savunma hakkına getirilen sınırlamalardan geri adım atılması
Cezaevleri İdare ve Gözlem Kurullarının keyfi kararlarının önüne geçilmesi
Kanun hükmünde kararnamelerle görevlerinden ihraç edilenlerin durumunun yeniden hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi
Devletin inançlara karşı tarafsız olduğu bir düzenin hayata geçirilmesi
Siyasi soruşturmalarda başsavcılıkların yetki gaspının sonlandırılması