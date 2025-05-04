'CHP'den 30 vekil istifa edecek, ara seçime gidilecek' Canlı yayında çarpıcı iddia

Barış Yarkadaş'ın iddasına göre CHP, erken seçime gidebilmek için 'gönüllü istifa' formülü üzerinde çalışıyor. Yarkadaş'ın açıklamalarına göre CHP’li 30 milletvekili sonbahara doğru istifa edecek ve Meclis'i erken seçime sürükleyecek.

Erken seçim tartışmaları sürerken eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş'tan çarpıcı bir iddia geldi. TGRT Haber'de katıldığı yayıda Barış Yarkadaş, CHP'de erken seçim için gönüllü istifaların olacağını söyleyerek "Erken seçim talebi erken dile getirildi. CHP’li 30 milletvekili sonbahara doğru istifa edecek" diye konuştu.

Taksim Meydanı programına katılan Barış Yarkadaş, erken seçim yapılması için gerekli olan TBMM'deki sandalye boşluğunun sağlanmasına yönelik CHP'de milletvekili istifalarının olacağını söyledi.

"CHP'DE ERKEN SEÇİM İÇİN 30 MİLLETVEKİLİ GÖNÜLLÜ İSTİFA EDECEK"

Yarkadaş'ın açıklamalarında satır başları:

"Sonbahar aylarına doğru CHP'li 30 milletvekili TBMM'ye istifalarını verecek. Bu milletvekilleri CHP'nin çok güçlü olduğu yerlerden seçecek. Plana göre bu 30 sandalyenin boşalması ile ara seçime gidilecek. Böylelikle CHP, boşalan koltuklara daha güçlü şekilde gelerek iktidara 'Ben sadece yerel seçimlerde değil, genel seçimlerde de Türkiye'nin birinci partisiyim' diyecek. CHP, 'Derhal erken seçime gidelim, hem cumhurbaşkanlığı, hem de milletvekili seçiminin bir an önce yapalım' diyecek"