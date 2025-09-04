CHP’den 4 Eylül mesajı: “Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı zamanıdır”

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

CHP Aksaray İl Başkanı Av. Bilal Özdemir imzasıyla yapılan açıklamada, partinin kuruluş ruhuna sahip çıkıldığı vurgulandı ve “Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı zamanıdır” mesajı verildi.

“KURULUŞUN VE KURTULUŞUN PARTİSİ CHP, MİLLETİN İRADESİNİN TEMSİLCİSİDİR”

Açıklamada, CHP’nin yalnızca bir siyasi parti değil, milli mücadelenin ve bağımsızlık iradesinin sembolü olduğu hatırlatıldı. CHP’nin bugün de Türkiye’nin birinci partisi olarak milli iradenin en büyük temsilcisi ve koruyucusu konumunda bulunduğu vurgulandı.

19 Mart darbesi ve devam eden siyasi yargı operasyonlarının partiyi halktan koparmaya dönük çabalar olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Bu çabalar çaresiz kalmıştır. İstanbul İl Kongremize ilişkin verilen yargı kararı yok hükmündedir, tanımıyoruz” denildi.

“CHP’NİN İSTANBUL İL BAŞKANI ÖZGÜR ÇELİK’TİR”

İstanbul İl Başkanlığı üzerinden yürütülen tartışmalara da değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Halk Partisi 81 il örgütü olarak tekrar ediyoruz: İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik’tir. Delegelerimizin iradesiyle seçilen başkanımızın arkasındayız. Mahkemenin aldığı karar bizler için yok hükmündedir. Mücadelemizden geri adım atmıyoruz.”

“SİVAS RUHU, BUGÜN DE YOL GÖSTERİYOR”

CHP’nin açıklamasında, Sivas Kongresi’nin tarihî önemi hatırlatıldı:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Sivas Kongresi’ni Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilk kurultayı ilan etmiştir. Kurtuluşun ve Cumhuriyetimize giden yolun mihenk taşı olan bu tarihi mirasın farkındayız. 106 yıl önce milletimiz iradesine sahip çıkmıştı, bugün de aynı kararlılıkla başını eğmiyor, diz çökmüyor.”

“DARBECİLER MİLLETİN YÜRÜYÜŞÜNÜ DURDURAMAYACAK”

CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, darbeci anlayışın ve siyasi operasyonların partinin iktidar yürüyüşünü engelleyemeyeceğini belirtti:

“Cumhurbaşkanı Adayımızı, belediye başkanlarımızı, yol arkadaşlarımızı hapse atmak, ne Cumhuriyet Halk Partisi’nin kararlılığını ne de milletin iradesini zayıflatıyor. On milyonlarla birlikte Cumhuriyet’e ve demokrasiye sahip çıkıyoruz.”

“TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ BİRLİKTE KURACAĞIZ”

Açıklamada, partinin güncellediği programla birlikte ikinci yüzyıl vizyonunu halkla beraber inşa ettiği belirtildi:

“Altı okumuzun ve Atatürk devrimlerinin rehberliğinde ülkemizi ikinci yüzyılda ayağa kaldıracak vizyonu oluşturuyoruz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı zamanıdır. Demokrasiyi inşa etme, adaleti tesis etme, refahı sağlama zamanıdır. Türkiye’yi dünyada hak ettiği yere taşıyacağız.”

“KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA, YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ”

Son bölümde CHP’nin birlik ve dayanışma mesajı dikkat çekti: