CHP'den AKP'ye geçecek belediye başkanlarının sayısını yandaş kalem açıkladı. İnanılır gibi değil

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AKP’ye katılması, siyasi kulisleri hareketlendirdi. AKP kaynakları, Çerçioğlu’nun geçişinin ardından farklı partilerden 40 belediye başkanının daha AKP'ye katılmak için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Tv100 yazarı Hacı Yakışıklı’nın sunduğu bilgilere göre, son yerel seçimlerden bu yana 56 belediye başkanı AKP saflarına geçti. Parti, 2028 yerel seçimlerine kadar bu sayıyı 100’e tamamlamayı hedefliyor. AKP Genel Merkezi'nin, transferlerde katı kriterler uyguladığı iddia edildi.

Hacı Yakışıklı'nın iddiasına göre, “Dürüst, çalışkan ve halka yakın” olma şartı aranıyor.

Çerçioğlu’nun, CHP’deki en nitelikli belediye başkanlarından biri olarak görülüp kriterlerden tam not aldığı belirtiliyor. AKP, onun katılımından memnuniyet duyuyor. Kulislerde, CHP’den başka isimlerin de AKP’ye geçebileceği konuşuluyor.