CHP'den AKP'ye geçecek belediye başkanlarının sayısını yandaş kalem açıkladı. İnanılır gibi değil

Düzenleme: Kaynak: Yeni Akit
CHP'den AKP'ye geçecek belediye başkanlarının sayısını yandaş kalem açıkladı. İnanılır gibi değil

Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçişinin ardından, 40 belediye başkanının daha partiye katılmak istediği belirtiliyor. AKP, kriterlere uygun isimlerle 2028’e kadar 100 başkanı hedefliyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AKP’ye katılması, siyasi kulisleri hareketlendirdi. AKP kaynakları, Çerçioğlu’nun geçişinin ardından farklı partilerden 40 belediye başkanının daha AKP'ye katılmak için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

vqlsb-1755518782-5179.webp

Tv100 yazarı Hacı Yakışıklı’nın sunduğu bilgilere göre, son yerel seçimlerden bu yana 56 belediye başkanı AKP saflarına geçti. Parti, 2028 yerel seçimlerine kadar bu sayıyı 100’e tamamlamayı hedefliyor. AKP Genel Merkezi'nin, transferlerde katı kriterler uyguladığı iddia edildi.

Hacı Yakışıklı'nın iddiasına göre, “Dürüst, çalışkan ve halka yakın” olma şartı aranıyor.

Çerçioğlu’nun, CHP’deki en nitelikli belediye başkanlarından biri olarak görülüp kriterlerden tam not aldığı belirtiliyor. AKP, onun katılımından memnuniyet duyuyor. Kulislerde, CHP’den başka isimlerin de AKP’ye geçebileceği konuşuluyor.

1099781.jpg

Son Haberler
Bilecik’te "Kadın Girişimciler ve Kadın Kooperatiflerine Yönelik IPARD Proje Hazırlama Eğitimi" düzenlendi
Bilecik’te "Kadın Girişimciler ve Kadın Kooperatiflerine Yönelik IPARD Proje Hazırlama Eğitimi" düzenlendi
Enflasyon Bosna Hersek’i sarsıyor: İki yılın zirvesinde
Enflasyon Bosna Hersek’i sarsıyor: İki yılın zirvesinde
Terme otobanında kaza: 2 ağır yaralı
Terme otobanında kaza: 2 ağır yaralı
Uluslararası yol saatlerce kapalı kaldı; vatandaşlar isyan etti
Uluslararası yol saatlerce kapalı kaldı; vatandaşlar isyan etti
Şanlıurfa'da korkunç kaza....Motosiklete binmeyip ailesinden kaçtı! 3 yaşındaki çocuk çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu
Şanlıurfa'da korkunç kaza....Motosiklete binmeyip ailesinden kaçtı! 3 yaşındaki çocuk çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu