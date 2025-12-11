Sözcü'de yer alan habere göre, CHP'den AKP'ye geçen Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, YRP’li meclis üyeleri Ömer Uçar, Mehmet Batar, Halil Aslan, CHP’li meclis üyesi Öznur Sevinç ve bağımsız meclis üyesi Ali Cem Tepe olmak üzere 5 meclis üyesinin belediyeye girişini yasakladığı öğrenildi.

Yasaklanan kişilerin isimleri bir kağıda yazılarak belediye personeline verildi. Yasağın duyulmasının ardından belediyeye giriş yapmak isteyen YRP’li Ömer Uçar, güvenlik görevlileri tarafından kapıda durduruldu. Uçar’ın binaya girişine izin verilmemesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.

GERİLİM YÜKSELDİ

Yasak kararının perde arkasını anlatan Şehitkamil Belediyesi Yeniden Refah Partisi Meclis Üyesi Ömer Uçar, Aralık ayı meclis toplantısında çoğunluğun muhalefete geçtiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Aralık ayı meclis toplantısında CHP ve Yeniden Refah Partisi meclis üyesi toplam sayısı 18 kişi. AK Parti’de 25 meclis üyesinden 8’i toplantıya gelmeyince çoğunluk muhalefete geçmiş oldu. Bizde bu fırsattan istifade etmek için CHP’ye birlikte iki önerge verdik.

Birincisi Sayıştay raporunda açıklanan ancak akıbeti belli olmayan 1 milyon 394 bin mıcırın araştırılması için komisyon kurulmasını istedik. AK Partililer bunun üzerine tartışma çıkartmaları sonrasında meclisi terk ettiler ama biz toplantıya devam ettik ve yasal olarak önergelerimiz kabul görmüş oldu."

'AYYUKA ÇIKMAYA BAŞLADI'

"Orada da çıkıp bu konuyla ilgili bir konuşma yaptığımız için bazı şeyler tamamen ayyuka çıkmaya başladı. Bu durumdan birileri rahatsız olmaya başladı. Benimle beraber partililerimiz Mehmet Batar, Halil Aslan, CHP’li meclis üyesi Öznur Sevinç ve bağımsız meclis üyesi Ali Cem Tepe olmak üzere 5 meclis üyesinin belediyeye girişini yasakladılar.

Karar sonrasında bugün belediyeye gittim ancak belediye güvenlik görevlileri tarafından ‘sizin girişiniz yasak’ dediler. Ancak randevu verilmesi durumunda izin verileceğini ifade ettiler. Normalde bizim her zaman girebildiğimiz vatandaşlarımızın sıkıntılarını iletebileceğimiz yerlere böyle bir yasak getirildiğini anlamış olduk.”

CHP'DEN AKP'YE GEÇMİŞTİ

CHP'nin oylarıyla Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı seçilen Umut Yılmaz geçtiğimiz aylarda partisinden istifa ederek AKP'ye katılmıştı. Yılmaz'ın rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.