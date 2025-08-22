CHP’den AKP’ye geçen belediye başkanı 24 yıllık hasrete son vermiş: Tepkiler çığ gibi büyüdü

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte CHP'den istifa ederek AKP'ye geçen Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ın son açıklaması gündeme bomba gibi düştü.

AKP'li vekiller ve yöneticilerin ziyaretinde konuşan Arıkan, bugünün tarihi bir gün olduğunu belirterek "Rozet takma töreninde olduğu gibi bugün de çok heyecanlıyım. 24 yıllık hasreti Sökemizde sona erdirdiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

CHP’Lİ VEKİLDEN ÇOK SERT TEPKİ

Söke Belediye Başkanı Arıkan’ın sözlerine sert tepki geldi. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, “24 yıllık ne hasreti bu! İnsanda arlanma utanma olur” dedi.

Bülbül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Zübük mü desem, milli irade gaspçısı mı desem, Sökeli vatandaşların iradesine ihanet eden mi desem hala konuşuyor. Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan denilen Zat 24 yıllık hasrete son verdim demiş!

24 yıllık ne hasreti bu! İnsanda arlanma utanma olur. Hadsiz! Sen Söke’de CHP’ye verilen bu kadar oyu aldın gasp ettin AKP’ye geçirdin.

Milli İradeye verilen 39 bin 258 Sökeli vatandaşın oyuna ihanet ettin. Yazıklar olsun. Sandıkta alınan temiz oyları masada hangi pazarlıklarla verdin?

Bu oylar sana AKP adayı olarak verilmedi. Yazıklar olsun. Bunların hesabı ilk gelecek sandıkta senden sorulacak!”