CHP’nin adayı Alaattin Köseler 31 Mart 2024’teki yerel seçimlerde yüzde 45’in üzerinden oy alarak Beykoz belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. Köseler seçildikten sonra üç kreşin yapımına başlanmıştı. 27 Şubat 2025 tarihinde ‘‘ihaleye fesat karıştırma’’ suçlamasıyla gözaltına alınan Köseler’in tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Özlem Vural Gürzel Belediye Başkan Vekili seçildi. CHP’den istifa eden Gürzel'in AKP’ye katılması tepki çekmişti.

AKP’li Gürzel’in onayı ile Meclis’e sunulan yeni teklifle, Köseler döneminde yapımına başlanan Çiftlik Mahallesi ile Çamlıbahçe Mahallesi’ndeki belediyeye ait kreşlerin Milli Eğitim Bakanlığı’na devredileceği açıklandı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, oy çokluğuyla kabul edilen teklifte şu ifadeler yer aldı

“Çiftlik Mahallesi ve Çamlıbahçe Mahallesi’ndeki taşınmazlar Beykoz Belediyesi mülkiyetindedir. Taşınmazlar içerisinde belediyemizce bağış yolu ile yaptırılan kreş binaları mevcuttur. Anılan kreş binalarının daha etkin kullanımı ve hizmetlerin yasal çerçevede görev tanımı eğitim olan kurumlara bırakılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun gereğince Beykoz Belediyesi mülkiyetinde bulunan kreş binalarının, düzenlenecek Protokol kapsamında bedelsiz olarak 10 yıllığına Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsisi hakkındaki teklif uygun görülmüştür.”