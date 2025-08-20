CHP’den AKP’ye geçti, Erdoğan’a övgüler yağdırdı: AKP’lilerin bile ağzı açık kaldı

Kaynak: Haber Merkezi

CHP’den AKP’ye geçen alan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz katıldığı bir etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgüler yağdırdı. Yılmaz’ın konuşması sosyal medyada tepki çekerken AKP’lilerin bile ağzı açık kaldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte CHP’den ayrılarak AKP’ye geçen belediye başkanları ile ilgili tartışmalar devam ederken ortaya çıkan bir görüntü büyük tepki çekti.

AKP’ye geçen isimler arasında yer alan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgüler yağdırması büyük tepki gördü.

Yılmaz’ın AKP’nin bir etkinliğinde yaptığı konuşmada Erdoğan’ı yere göğe sığdıramadığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Yılmaz yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Davam, 15 Temmuz’da tanklar namlusunu şakağına dayadığında ‘Gelecekleri varsa görecekleri de vardır’ diyen Cumhurbaşkanımızın davasıdır. Rol modeliniz sadece Türkiye’nin değil dünyanın lideridir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti çatısı altında hizmet etmekten büyük bir gurur duyuyorum. ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuna katkı sunmak için Şehitkamil’de eser ve hizmet siyasetini en güçlü şekilde sürdüreceğiz.”

DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR GÜNDEME GELMİŞTİ

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın AKP’ye geçişinde hakkında yürütülen soruşturmanın etkili olduğu öne sürülmüştü.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen de 8 Nisan’da partisinden istifa eden ve kısa süre önce AKP’ye katılan Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulunmuş, asfalt ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yargı önünde hesap vermesi gerektiğini savunmuştu.

