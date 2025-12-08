Konya’da 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den Seydişehir Belediye Başkanı seçilen Hasan Ustaoğlu, geçtiğimiz aylarda AKP’ye katılmıştı.

Ustaoğlu, CHP’deyken “2029’u zor görürsün” diyerek kendisini tehdit eden AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan ile Meclis’te buluştu. Baykan'ın tehditleri gündemdeki yerini korurken Ustaoğlu'nun hediye ile AKP'li Baykan'ı ziyareti tartışmalara neden oldu.

AKP’li Baykan, Ustaoğlu ile ilgili “Seydişehir’in Belediye Başkanı, seni aday gösterirken hiç mi mülakata tabi tutmadılar hemşerim? İmar komisyon başkanıyken firmana iş vermişsin, belediye başkanıyken ödemişsin. Silah ruhsatı harcını, ayakkabılarını belediyeye ödetmişsin. Meclis üyelerin bile encümen seçiminde dediğini yapmamış. Böyle gidersen 2029’u zor görürsün” demişti.