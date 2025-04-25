CHP'den AKP'yi kızdıracak paylaşım!

İBB'ye yönelik İstanbul Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı.

Kayum atanan 24 şirketin 12'si Türkiye'nin dört bir yanında yer alan reklam panolarının sahipleri olduğu belli oldu. Böylelikle propaganda amaçlı kullanılan reklam panoları kayyumun eline geçti.

CHP İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından paylaştığı videoda durumu 'iletişim kuşatması' olarak değerlendirdi.

"BU İLETİŞİMİ SUSTURMA OPERASYONUDUR"

Videoda şu ifadelere yer verildi:

"Gerçekleri konuşalım. Reklam panoları kimin eline geçti? Son haftalarda Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması ile birlikte 24 şirkete kayyum atandı. Ama bu 24 şirketten 12'si reklam şirketi. Türkiye'nin açık hava reklam ağının yarısı artık kayyum kontrolünde. Bunlar sadece şirket adı değil. Bunlar Türkiye'nin dört bir yanındaki billboardları yöneten firmalar. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere yaklaşık 30.000 reklam panosu artık devletin atadığı yöneticilerle kontrol ediliyor. Bu sadece bir yolsuzluk davası değil. Bu, seçime giderken muhalefetin görünürlüğünü ortadan kaldırma operasyonudur. Bir belediye başkanına dava açıp reklam firmalarına kayyum atayarak hem itibarı hedef alınıyor hem de iletişim alanına el konuluyor.

Bu operasyonun adı seçim öncesi iletişim kuşatması. Bu sadece bir dava değil. Bu iletişimi susturma operasyonudur."

KAYYUM ATANAN 12 REKLAM ŞİRKETİ

Reklam İstanbul Medya ve Reklamcılık A.Ş. Carsal Reklamcılık BVA Reklam ve Danışmanlık SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Vizyonkent Reklam Pazarlama A.Ş.Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama A.Ş. 3.Mecra Reklam ve Turizm A.Ş. Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri A.Ş. Panoeffect Medya A.Ş Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon MSO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş Sev Açık Hava Reklamcılık

Söz konusu şirketlerden Urbanmedia, İBB kontrolündeki tüm cadde, sokak, yeşil alan, park, otopark gibi yerlerde kent mobilyası, reklam panosu gibi hizmetler veriyor. İstanbul’da 1570 noktada reklam panosu bulunuyor.

Panoeffect Medya A.Ş. ise İstanbul’da Metro ve Marmaray’daki panolarda yer alıyor. Sev Medya da, 81 ilde binden fazla yüksek trafikli noktada hizmet veriyor."