CHP'den Aksaray'da Demokrasi ve Adalet Mitingi: Tüm halk davetli

Aksaray / Metin Kurt - Yeniçağ

CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir yaptığı basın açıklamasında, mitingin sadece bir partinin değil, tüm Aksaray halkının ortak sesi olduğunu vurguladı.

Özdemir, “Bu miting, demokrasiye, hukuk devletine, adalete, emekçinin ve emeklinin hakkına sahip çıkma iradesidir. Yoksullaşan halka, susturulan basına, baskı altındaki yargıya ve değersizleştirilen emeğe bir çığlık olacağız,” dedi.

KATILIMIN YÜKSEK OLMASI BEKLENİYOR

CHP İl Örgütü'nün uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü mitinge, sadece Aksaray’dan değil, çevre illerden de yoğun katılım bekleniyor. Özellikle ekonomik kriz, hayat pahalılığı, düşük emekli maaşları ve özgürlüklerdeki daralma, mitingin temel gündem maddelerini oluşturuyor.

SİVİL TOPLUM DA SAHNE ALACAK

Etkinlikte CHP’nin bölgesel düzeyde önemli isimlerinin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de konuşma yapacak. Konuşmacılar, “Birlikte Daha Güçlüyüz” mesajıyla toplumsal birlik çağrısı yapacak.

MEYDAN DEMOKRASİYLE BULUŞACAK

1 Ağustos Cuma akşamı Aksaray Hükümet Meydanı’nda gerçekleşecek mitingde, her görüşten yurttaşa kapılar açık olacak. CHP, bu etkinlikle demokrasi, adalet ve halk iradesine sahip çıkma kararlılığını bir kez daha meydanlarda gösterecek.