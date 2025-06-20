CHP’den Ankara gündemini sallayacak İmamoğlu hamlesi! Beklenmeyen oldu...

CHP'li Bülent Tezcan, partinin seçim stratejisini bir grup gazeteciye açıkladı. Tezcan, Cumhurbaşkanlığı aday ofisinin merkezinin Ankara'da olacağını söylerken tüm imkanlarını kullanacaklarını belirterek yapay zeka ya da hologram İmamoğlu görüntüsünün kampanya sürecinde yer olacağını açıkladı.

CHP SAHAYA İNİYOR

19 Mart’ta İBB’ye yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu tutuklanmıştı. İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP’de il ve ilçe mitingleri hız kazanmıştı.

Ancak yeni gelişmeye göre; CHP, Ekrem İmamoğlu için 81 ilde sahaya inecek. Çalışmaların merkezi ise Ankara'da Cumhurbaşkanlığı aday ofisi olacak. Bülent Ecevit yerleşkesi Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin merkezi konumunda yer alacak.

EKİPLER BELİRLENECEK

Çalışmalarda şekillenmeye başlandı. CHP toplumun beklentilerine göre ne talep ediliyor, sahadaki seçmenler ne istiyor, nasıl bir kampanya sürecinin sonunda politikalar açığa çıkacak bunların yanıtını 81 ilde Türkiye Gönüllüleri olarak adlandırılan ekiplerle belirlenecek. İmamoğlu’nun seçimi kazanması durumunda temaslarda üretilen politikalar hükümet politikası olarak uygulanacak.

CHP’DEN İMAMOĞLU HAMLESİ

Sözcü’de yer alan habere göre; CHP'li Bülent Tezcan, bir grup gazeteciyle bir görüşme gerçekleştirdi. Tezcan teknolojinin tüm imkanlarını kullanacaklarını belirterek kampanya sürecinde yapay zeka ya da hologram ile İmamoğlu görüntüsü kullanacağını aktardı. Ayrıca 7 farklı kampanya stratejisi olacak. Diğer partilerle temas edecek kişiler belirlenecek. Yaz boyunca ekipler çalışacak, yaz sonunda bir metin yayımlanabilir.