Mahkeme davanın konusuz kaldığına hükmederek CHP'nin 'mutlak butlan' davasını reddetti. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan'dan kararla ilgili peş peşe açıklamalar geldi.

"SİYASİ TEZGAHLAR SONUÇSUZ KALMIŞTIR"

Zeybek "Siyasi tezgahlar sonuçsuz kalmıştır" dedi.

Zeybek'in açıklaması şöyle

"CHP’nin kurultayı da, delegelerimizin iradesi de tertemizdir

SİYASİ TEZGAHLAR SONUÇSUZ KALMIŞTIR, KALACAKTIR

MİLLETİN nazarında zaten yok hükmünde olan bu dava, ne inancımızı sarsmış ne de yolumuzu gölgeleyebilmiştir.

Bir hukuk meselesi değil, bir korkunun yansımasıydı. Ve o korku bugün, halkın iradesine çarpıp dağıldı"

Bu ülkeye huzuru, refahı CUMHURİYET HALK PARTİSİ İKTİDARİ GETİRECEKTİR."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu kararla ilgili "Siyasallaşmış yargıdan medet umanların hayalleri çökmüş, eskiye dönüş defteri tamamen kapanmıştır" derken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'den "Hep söylediğimiz gibi sonuç odaklı değil, süreç odaklı bir davaydı. Ve parti, bu saldırılara boyun eğmedi" açıklaması geldi.

"SİYASALLAŞMIŞ YARGIDAN MEDET UMANLAR..."

İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de kararı "siyasallaşmış yargıdan medet umanların CHP'yi dizayn edilemeyeceğinin göstergesidir" diyerek değerlendirdi.

"Açıklamaya 2 yıllık görev sürecinden sonra olağan kongrede bir kez daha seçildiğimizin güzelliği ile başlayacaktık ki bu sabahki operasyonlar oldu." diyen Çelik'in açıklaması şöyle:

"Bu gördüğünüz mazbata CHP'nin siyasallaşmış yargı kararlarıyla dizayn edilemeyeceğinin ve o siyasallaşmış yargıdan medet umanların CHP'yi dizayn edilemeyeceğinin göstergesidir.

2 yıl önce yarışlı bir kongre ile seçildik. Partimiz 31 Mart'ta 1. olunca kongrelerimze, kurultaylarımıza davalar açılmaya başlandı."

"İSTİNAFTAN FARKLI BİR SONUÇ BEKLEMİYORUZ"

CHP''nin avukatı Çağlar Çağlayan da konuyla ilgili konuştu. Çağlayan "istinaftan farklı bir sonuç beklemiyoruz." dedi.

Çağlayan'ın "CHP'ye açılan davalarda bir hakimin yaptığı yanlış bir karar işleri bu duruma getirdi." çıkışı da dikkat çekti.