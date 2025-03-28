CHP'den AYM'ye başvuru! 7539 sayılı kanunun iptali istendi

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partililerle birlikte Yüksek Mahkemeye yaptıkları başvurunun ardından açıklamalarda bulundu.

Günaydın, 7539 sayılı kanunun yürürlüğünün durdurulması ve iptali için yaptıkları başvuruyu Anayasa Mahkemesine teslim ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Yasa, ilgili şirketlere veya mal varlığı değerlerine 4 Şubat 2025 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle TMSF'nin kayyum olarak atanabilmesini öngörüyor. TMSF'nin, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın şirketlerin genel kurul yetkilerini kullanabilmesine amir. Yine TMSF'nin, şirketin veya varlıkların ya da mal varlığı değerlerinin kısmen veya tamamen satılmasına veya fesih ile tasfiyesine karar verebilmesine amir. Satış ve tasfiye işlemlerinde azınlık hisselerinin sahiplerinin rızasını aramıyor."

Muhalefetin itirazlarına rağmen kanunun TBMM'den geçtiğini ifade eden Günaydın, "Bu karar yürürlükteyken sadece demokratik olarak değil, mal varlığı açısından da hiç kimsenin bu memlekette garantisi yoktur. Eğer muhalif torbasına konulmuşsanız üç kuşak boyunca biriktirdiğiniz her türlü mal varlığına TMSF kayyum olarak atanabilir, her türlü tasfiye işlemini yapabilir, üstelik azınlık hissesi sahiplerinin de oradaki iradelerini aramaz." iddialarında bulundu.

Günaydın ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alındığını belirterek, "Adeta 'İmamoğlu'na dokunan yanar' zihniyetiyle her türlü hukuki girişimden öte saldırı diye nitelenebilecek eylemleri gerçekleştiriyorlar. Kararlılıkla adaletten, demokrasiden ve hukuktan yana olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.