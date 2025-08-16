‘CHP’den ayrılıklar olacak! Yeni şoklara hazır olun’ Şamil Tayyar duyurdu

AKP’li Şamil Tayyar, CHP’deki son istifaların sadece başlangıç olduğunu iddia etti. Tayyar, önümüzdeki dönemde partiden daha fazla ayrılığın yaşanacağını öne sürdü.

CHP’nin Özel yönetiminde çok dağınık ve kadrolarının kavga halinde olduğunu belirten Tayyar, “Özel ve ekibi, suçluyu başka yerde arayacağına, iktidara çatacağına önce içeriye bakmalıdır” dedi.

“CHP YENİ ŞOKLARA HAZIR OLSUN”

CHP’den çok sayıda başkan ve milletvekilinin partiden kopmak üzere olduğunu iddia eden Tayyar, “CHP yeni şoklara hazır olsun” ifadelerini kullandı.

Tayyar, yaptığı açıklamada şunları söyledi,

“Özgür Özel ve ekibi, birinci parti olduklarını ve ilk seçimde iktidara geleceklerini iddia ettikleri dönemde CHP’den ayrılıkları sadece korkuya bağlarsa, büyük hata yaparlar.

"ÇOK SAYIDA BAŞKAN VE MİLLETVEKİLİ PARTİDEN KOPMAK ÜZERE"

-Nitekim, öyle yapıyorlar. Oysa, Özel yönetiminde CHP, çok dağınık, kadrolar kavga halinde, hizipleşme had safhada, mutlu azınlık ise rant peşinde koşuyor.

-Kimi belediye başkanları, İstanbul’a bakarak endişeye kapılsa bile asıl problem, partide iç huzurun olmamasıdır.

-Özel ve ekibi, suçluyu başka yerde arayacağına, iktidara çatacağına önce içeriye bakmalıdır.

-Aksi halde istifalar bununla sınırlı kalmaz. Nitekim çok sayıda başkan ve milletvekili kopmak üzere, CHP yeni şoklara hazır olsun.”

