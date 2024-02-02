CHP'den ayrılıp üçüncü kez AKP'ye katıldı. 22 yılda beş farklı siyasi partide siyaset yaptı

Van Başkale Belediye Başkanlığı üç dönem yapan ve 22 yılda beş kez parti değiştiren İskender Ertuş, 3'üncü kez AKP'ye katıldı.

Ertuş’a siyaset sürecinde 2015 yılında Selahattin Demirtaş, 2016 yılında Recep Tayyip Erdoğan ve 2022 yılında da Kemal Kılıçdaroğlu parti rozeti taktı.

1989-2002 yılları arasında DYP’den üç dönem Van'ın Başkale ilçesinde belediye başkanlığı görevini yürüten Ertuş, 2002 yılından sonra AKP’ye katılmıştı.

ÇÖZÜM SÜRECİYLE BİRLİKTE HDP'YE GEÇTİ

Ertuş, başlayan 'çözüm süreci' ile beraber AKP’den ayrılıp HDP’ye geçti. 2016 yılındaki 15 Temmuz darbe girişimin ardından AKP’ye geri dönen Ertuş, 2022 yılında ise CHP'ye katıldı.

ERTUŞ'A PARTİ ROZETİNİ SELAHATTİN DEMİRTAŞ TAKTI

DYP'den ayrıldıktan sonra AKP’ye katılan Ertuş uzun bir süre AKP’de siyaset yaptı. Ertuş, çözüm süreci devam ederken 2015 yılında HDP’ye geçti. Ertuş'a parti rozetini ise dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Van'da Cumhuriyet Caddesi’nde gerçekleşen mitingde taktı.

AKP'YE DÖNDÜ BU KEZ PARTİ ROZETİNİ ERDOĞAN TAKTI

İskender Ertuş, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde HDP'den milletvekilliği aday adayı başvurusu da yaptı. Ertuş, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından HDP'den ayrılarak AKP’ye geri döndü. Ertuş’a parti rozetini bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

24 Haziran 2018'deki erken seçimlerde Van Milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan Ertuş, listeye giremedi.

ERTUŞ, BAŞKALE'DE CHP'NİN OY YÜZDESİNİ YÜZDE 2'LERDEN YÜZDE 6'LARA ÇIKARDI

2022 yılında AKP'den ayrılıp CHP’ye katılan Ertuş’a parti rozetini dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı. Bu kez CHP’den Van milletvekili olmak için aday adaylığı başvurusu yapan Ertuş, yine listeye giremedi. CHP, Ertuş'un partiye katıldığı dönemde Başkale ilçesindeki oyunu yüzde 2’den yüzde 6’lara kadar çıkardı.

1840 ÜYE İLE AKP’YE KATILDI

CHP'deki siyasi hayatı kısa süren İskender Ertuş, geçtiğimiz günlerde üçüncü kez AKP'ye katıldı. Ertuş'un AKP'ye dönüşünü AKP Başkale İlçe Başkanı Muğdat Saruhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.