YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksaray Merkez İlçe Başkanı Yasemin Turan Özdemir, parti heyetiyle birlikte Bağlıkaya beldesini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi. “CHP’de durmak yok” mesajı veren Özdemir, özellikle tarım, hayvancılık ve üretim alanlarında vatandaşların derin ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirterek, “Üreticimizin artık taşıyacak gücü kalmadı. Biz onların sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.

CHP Merkez İlçe Başkanı Yasemin Turan Özdemir’e ziyarette; CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Çakmak, il ve merkez ilçe yöneticileri eşlik etti. Heyeti Bağlıkaya Belde Başkanı Adem Aydoğdu ve partililer karşıladı. Vatandaşlarla uzun süre sohbet eden CHP heyeti, beldedeki esnafları da tek tek gezerek sorunları dinledi.

Ziyaretler sırasında vatandaşların en fazla şap hastalığına çözüm bulunamamasından, yem ve ilaç maliyetlerinin sürekli artmasından, tarım politikalarının yetersizliğinden ve üretimin desteklenmemesinden şikayetçi olduğu gözlendi.

CHP Merkez İlçe Başkanı Yasemin Turan Özdemir, saha değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“İl Başkanımız Bilal Özdemir, Gençlik Kolları Başkanımız Hüseyin Çakmak, il ve merkez ilçe yöneticilerimiz ile birlikte Bağlıkaya beldemizi ziyaret ettik. Belde Başkanımız Adem Aydoğdu, yöneticilerimiz, partililerimiz ve vatandaşlarımız ile bir araya gelerek sorunları konuştuk. Ardından esnaflarımızı gezerek onların da dertlerini dinledik.

Vatandaşlarımız, şap hastalığına hâlâ bir çözüm bulunamamasından dolayı büyük tedirginlik yaşıyor. Çiftçilerimiz tarımda izlenen politikasızlıktan şikayetçi. Yem ve ilaç maliyetleri üreticiyi adeta nefessiz bırakmış durumda. Üretimin önemini kavrayamayan iktidar farkında mı bilmiyoruz ama artık kimsenin bu yükü taşıyacak dermanı kalmadı. CHP olarak üreticimizin sesi olmaya, her platformda sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz.”

Beldedeki vatandaşların da ağır yaşam koşulları nedeniyle kaygılarının arttığını belirten Özdemir, CHP’nin çözüm odaklı yaklaşımıyla halkın yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

CHP’nin Aksaray genelinde saha çalışmalarını sıklaştıracağı ve üreticilerin taleplerini gündeme taşımayı sürdüreceği aktarıldı.