CHP’den Bakan Mehmet Şimşek’i terletecek 7 soru?

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına giden süreçte MASAK tarafından hazırlanan raporda basılı olan ile basılı olmayan tarihler tartışmalara neden olmuştu. Nefes’te Aytunç Erkin’in haberine göre CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması için yedi soru yöneltti ve TBMM’ye önerge verdi.

MASAK RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN TARİHLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (MASAK) gönderdiği 3 Mart 2025 tarih ve 2025/24626 sayılı yazısında; Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2025/24626 sayılı soruşturma dosyası kapsamında; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi ile ilgili rapor oluşturulmasını istedi.

MASAK’ın 10 Mart 2025 tarih ve 5482 sayılı görevlendirme yazısı ile görevlendirdiği Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı’nın gerçekleştirdiği 2025-976-10-4760925 sayılı rapor 17 Mart 2025 tarihinde tamamlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi. Ardından 19 Mart’ta İBB operasyonunu gerçekleşti.

CHP'DEN ŞİMŞEK'E 7 SORU

Basılı olanla basılı olmayan metindeki tarihler MASAK’ın hazırladığı raporlar üzerine de tartışmaya neden oldu. Nefes’te Aytunç Erkin’in haberine göre; CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması için yedi soru yöneltti ve TBMM’ye önerge verdi.

İşte o 7 önerge:

1) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ilan edilen Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 100’ün üzerinde kişiyi kapsayan soruşturma dosyasına konulan MASAK raporu, neden 7 gün gibi bir sürede hazırlanmıştır? Raporun hazırlanma süresi normal ve doğru mudur?

2) Ülkemizde siyaseti, ekonomiyi ve toplumsal düzeni etkileyecek çapta büyük bir soruşturmanın dayanaklarından biri olan MASAK raporunu düzenlemesi için neden MASAK’ın uzmanları değil de bir uzman yardımcısı görevlendirilmiştir?

3) Raporun, basılı olmayan metninin üzerindeki 17 Mart 2025 tarihi ile raporun basılı metninin üzerindeki tarih aynı mıdır? Basılı metindeki tarihin 19 Mart 2025 olduğu iddiası doğru mudur?

4) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, MASAK’a gönderdiği 2025/24626 sayılı yazısında ve MASAK raporunun 3’üncü sayfasında, soruşturmaya konu şahıslarla ilgili “kredi kullanmış ise kredi ödeme plan tablosunun ayrıntılı şekilde tanzim edilmesi” ibaresi bulunmaktadır. Buna rağmen raporda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 6 milyonluk konut alım bedelinin 250 bin TL’lik peşinatı dışındaki 5 milyon 750 bin TL’lik kısmının Türkiye İş Bankası’ndan alınan krediyle ödendiği bilgisine neden yer verilmemiştir?

5) 5549 sayılı yasa ve Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 231. Maddesi gereğince doğrudan Hazine ve Maliye Bakanı’na bağlı olarak görev yapan MASAK, söz konusu raporu, hazırlık sürecinde veya tamamladıktan sonra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bilgisine veya onayına sunmuş mudur?

6) MASAK raporu da kaynak gösterilerek bazı medya mecralarında İBB’de organize yolsuzluk yapıldığı, teröre finansman sağlandığı, terör örgütü PKK’ya para gönderildiği iddiaları ileri sürülerek haberler yayınlanmıştır. MASAK raporunda Ekrem İmamoğlu’nun malvarlığının suç geliri kaynaklı olduğuna veya İmamoğlu’nun terörün finansmanı ile ilişkili olduğuna dair herhangi bir veri ve saptama bulunmadığı halde medyada yer alan iddialar; MASAK veya MASAK’ın bağlı bulunduğu Hazine ve Maliye Bakanı tarafından neden yalanlanmamıştır?

7) Son 6 yılda görevi kötüye kullanma, rüşvet alma rüşvet verme gerekçesiyle hakkında soruşturma yapılan MASAK personeli var mıdır? Varsa, hangi yıllarda kaç MASAK personeli hakkında soruşturma yapılmıştır? Haklarında soruşturma yürütülen personelle ilgili hangi işlemler yapılmıştır?