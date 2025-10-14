CHP'den üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüne ilişkin yeni bir çıkış geldi.

CHP'li vekil İnan Akgün Alp, "Van'da çok trajik bir olay var, toplumun buna büyük bir tepkisi var. Rojin’in ölümü hala aydınlatılmadı. Adli Tıp Kurumu’nun son raporuyla cinayet şüphesi daha da güçlendi" dedi.

Ailenin, olayın ilk anından itibaren baskı altında bırakıldığını savunan Alp, "Rojin’in cansız bedeni bulunduğunda, aile daha ambulanstayken Van Valisi’nin olayın intihar olduğu yönünde aileyi kabule zorladığı iddia ediliyor" ifadelerini kullandı.

"VAN VALİSİ GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLMELİ"

CHP’li Alp, soruşturmanın etkin biçimde yürütülmesi için İçişleri Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, "Derhal özel bir ekip kurulmalı. Ankara’da, İstanbul’da ne kadar uzman ekip varsa Van’a gönderilmeli; devletin bütün imkan ve teknik kabiliyeti seferber edilmelidir. Ayrıca soruşturmanın selameti için bu olayda sorumsuzca ‘intihar’ açıklaması yapan Van Valisi görevden el çektirilmelidir" dedi.