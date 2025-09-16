CHP'den Bayrampaşa Belediye Başkanı'nın tutuklanmasın ilk tepki

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklama kararı sonrası sosyal medyadan açıklama yaptı.

Bayrampaşa halkı bizimledir. Halkımızın iradesi bizimledir.… — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) September 16, 2025

Çelik yaptığı açıklamada "Türkiye siyasi tarihinin en utanç verici dönemini yaşıyoruz. Hasan Mutlu, 30 yıl aradan sonra Bayrampaşa Belediyesini kazanma ve AKP’ye geçmezsen zindana atarız tehditlerine boyun eğmeme suçlarından dolayı tutuklandı"derken sözlerine "Bayrampaşa halkı bizimledir. Halkımızın iradesi bizimledir. Toplumun ortak vicdanı bizimledir. Son seçimleri kaybeden, bir sonraki seçimleri de kaybedeceği kesin olan azınlık iktidarının zulmüne karşı tüm gücümüzle direnmeye devam edeceğiz. Biz bu mücadeleyi mutlaka kazanacağız" diyerek devam etti.