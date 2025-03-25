CHP'den büyük İstanbul mitingi kararı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'den büyük İstanbul mitingi kararı

CHP 29 Mart Cumartesi günü büyük İstanbul Mitingi düzenleyecek.

CHP 29 Mart Cumartesi günü büyük İstanbul Mitingi düzenleyecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de düzenlenecek olan miting öncesi yaptığı açıklamada arife günü miting düzenleyecekleri büyük İstanbul mitinginin yerinin henüz netlik kazanmadığını söyledi. Özgür Özel Saraçhane konuşmasında arife günü düzenlenecek olan mitingin Yenikapı yada Maltepe'de olacağını bildirdi.

Son kez Saraçhane'de miting düzenleyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yeni yol haritalarını ve yapılacak olan gösterilerin detaylarını Saraçhane'deki konuşmasında açıklayacak.

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