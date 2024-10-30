CHP'den Çağlayan Adliyesi önünde toplanma çağrısı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'den Çağlayan Adliyesi önünde toplanma çağrısı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ahmet Özer hakkında yürütülen hukuksuz sürece karşı tüm İstanbulluları Çağlayan Adliyesi önüne çağırdı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yürütülen hukuksuz sürece karşı tüm İstanbulluları Çağlayan Adliyesi önüne çağırdı.

Çelik X hesabından yaptığı açıklamada “Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında yürütülen hukuksuz sürece karşı tüm örgütümüzü ve demokrasiden yana olan İstanbulluları Çağlayan Adliyesinin önünde bu hukuksuzluğa karşı çıkmaya davet ediyorum” dedi.

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