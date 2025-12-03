CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü "cellat" çıkışına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Murat Emir, şu ifadelere yer verdi:

Sanırsın kayyım atayan sen değilsin.

Sanırsın seçilmiş belediye başkanlarını tutuklatan sen değilsin.

Sanırsın oyu düşünce süreci buzdolabına kaldıran sen değilsin.

Sanırsın “Kürt sorunu yoktur” diyen sen değilsin.

Sanırsın Roboski için özür dilemeyen sen değilsin.

Sanırsın AİHM kararlarına rağmen “Hamlemizi yapar işi bitiririz” diyen ve seçilmiş siyasetçileri içeride tutan sen değilsin.

Sanırsın “Batıda Kürtleri belediye meclisine sokma suçu” icat ettiren sen değilsin.

Medyasında hafıza yok diye kimsede yok sanıyor.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, bugün CHP'yi hedef aldığı konuşmasının ilgili bölümünde "Şimdi çıkmış artık ismini duymaya bile tahammül edemedikleri selefi Kılıçdaroğlu gibi birilerini cellat olmakla itham ediyor. Neymiş, DEM Parti'nin terörsüz Türkiye sürecine katkı vermesi Stockholm Sendromu'ymuş. İnsanda biraz utanma olur. Hadi ülkeni bilmiyorsun, hadi ekonomiden, dış politikadan haberin yok insan kendi sicilini bilir. Sen ömrü boyunca hiç mi CHP'nin utanç lekeleriyle dolu tarihini okumadın. Sen kimin cellat, kimin mağdur olduğunu bilmiyor olabilirsin ama benim Kürt kardeşim biliyor. Sayın Özel bir cellat görmek istiyorsa aynaya baksın. CHP'nin geçmişine baksın" dedi.