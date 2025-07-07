CHP’den erken seçim hamlesi! Ankara kulisleri kaynıyor

Cumhuriyet Halk Partisi halihazırda 135 milletvekili olan bir siyasi parti. İktidarın erken seçim kararını almadığı bir durumda CHP milletvekillerinin istifası ile milletvekillerinin düştüğü bölgelerde seçim sandığı koymayı planlıyor.

İktidar cephesinin ise istifaları Meclis Genel Kurulu'nun onaylanması gerektiğini vurgulayarak süreci engelleme hazırlığında olduğunu belirten Hilal Köylü’nün konuşması şöyle:

CHP'nin 20 istifa ile erken seçim planı için seçim çağrısını daha da büyütecek. Zaten Özgür Özel, Erdoğan'a da madem birinci partisiniz gelin sandık koyun da seçim yapalım diyerek seçim çağrısında bulundu. Peki bu mümkün mü? İşte Özgür Özel ve CHP yönetimi bu seçim üzerinde daha çok duracaklarını, daha da bu çağrıyı büyüteceklerini söylüyor. Seçim nasıl mümkün olacak soruları var kulislerde. Olabilir. 14 Mayıs 2023 seçiminin üstünden 30 ay geçtikten sonra bir seçim yapılabiliyor. Ara seçim olabiliyor. Belli milletvekilleri istifa edebiliyor. O bölgelerde o milletvekillikleri düşen yerlerde seçim tekrarlanabiliyor Ne olur böyle bir şey olursa CHP psikolojik üstünlüğünü gerçekten sahadaki hakimiyetini tekrar gösterebilir. Halk nezdinde hem de iktidar nezdinde. Ama iktidar cephesi diyor ki, "Hayır, milletvekilleri istifa etse bile onların bu istifaların Meclis Genel Kurulunda onaylanması gerekiyor. İşte bizim orada çoğunluğumuz var. Biz onay vermeyiz, CHP'ye seçim yaptırtmayız.” CHP de “Yaptırtmayın. Tamam. Biz yine de sandığı koyarız, halkı sandıkla buluştururuz” diyor. CHP, böyle bir strateji üstünde gerçekten çalışılıyor.