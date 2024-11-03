CHP'den Esenyurt için flaş adım. Özgür Özel duyurdu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul’da düzenlenen TBMM Grubu yasama yılı kampının ikinci gününün sonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Özel, zorlu gündemde kampı takip eden gazetecilere teşekkür ederek sözlerine başladı. Antalya'da yapmayı planladıkları kamp için üç güne üç tema belirlediklerini anlatan Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından programda yaptıkları değişiklikleri paylaştı. Özel, milletvekillerinin katıldığı oturumları iki günde tamamladıklarını, bugün ise Parti Meclisi (PM) toplantısıyla getirilen önerileri karar altına alacaklarını kaydetti. Özel, şunları söyledi:

"Yarın sabahtan başlayıp belli bir saate kadar grup devam edecekti. Orada yargı süreçleriyle ilgili, özellikle hem ahmak davası hem diğer yargı süreçleriyle ilgili bir sunum ve üzerine görüş alışverişi kısmı vardı. Eski milletvekilimiz, önceki il başkanımız ve eski Avcılar Belediye Başkanımız Yüksel Çengel'in cenazesine katılmamız gerekince, arkadaşlarımız "Çok bölünecek. Bunu biz iki güne bölelim" dediler. Bugün hemen hemen planlanan saatte bitirdik ama biraz daha hızlı ele alarak ilerledik, yarınki gündeme geçtik ve böylelikle yarın sabahki kısmı tamamladık."

“15 GÜNLÜK YOL HARİTASI PAYLAŞACAĞIZ”

Özel, PM toplantısının gündemine ilişkin şunları söyledi:

"Esenyurt'ta MYK yaptık. Orada alınan bazı kararları uyguladık, bazı kararları da PM’nin kararına bıraktık. Grupta öneriler oldu. Esenyurt Belediye Başkanı'na ve Esenyurt'un iradesine sahip çıkma noktasında, bizim İstanbul İl Başkanlığı, Genel Merkez ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte çalıştığı süreçler var. Onlarla ilgili de çeşitli öneriler aldık gruplardan. Kendi çalışma toplantılarımız da oldu. Yarın hepsini birden "Milli İradeye Kayyum Darbesi" ve "Demokrasi Mücadelesinde İktidara Yürüme" başlıkları altında PM toplantımızı bu otelde gerçekleştireceğiz. Ardından da tahmin ediyorum, bir eylemlilikle ilgili, 15 günlük bir yol haritasını Parti Meclisi'nden çıkardıktan sonra, kamuoyuyla paylaşıyor oluruz.

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“ABDULLAH ÖCALAN'A TECRİTİ KALDIRIYORLAR, AHMET ÖZER'E TECRİT UYGULUYORLAR’ TARTIŞMASINI SAĞLIKLI BULMAM”

Adalet Bakanlığı'ndan başvurumuzla ilgili henüz bir cevap gelmedi. Ret yanıtı da gelmedi, zaten gelemez. Ama gördüğüm kadarıyla birazcık bir gecikme var. Gerçi mesai saati kavramına göre bakarsanız 1 gün, 1,5 gün içinde en geç bildirilirken, henüz ulaşmadı. Adalet Bakanlığı'nın resmi prosedürü tamamlaması durumunda pazartesi günü, yoksa salı günü, çarşamba günü ne zamansa ziyarette bulacağız. Ama tabii pazartesi günü görüşmeyle ilgili gerekli işlemler tamamlanmamış olursa bu spekülatif olur. Şöyle bir tartışmanın başlamasını sağlıklı bulmam: 'Abdullah Öcalan'a tecriti kaldırıyorlar, Ahmet Özer'e tecrit uyguluyorlar." Bu tartışmanın içine Adalet Bakanlığı'nın kendisini çekmesini de sağlıklı bulmam. Onun için bekliyoruz. Pazartesi günü bir Silivri ziyareti olabilir, kesinleşirse arkadaşlarımız bunu sizinle paylaşırlar. Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerimiz burada, İstanbul İl Başkanlığı'nda bir MYK toplantısı daha yapabiliriz. O da kesinleştiğinde bunu sizinle de paylaşırız.”

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“CHP’NİN TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDA EMEKÇİLER İÇİN VERDİĞİ KAVGANIN BÜTÇE MARATONUNA YANSIMASINI İSTİYORUZ”

CHP Lideri Özel, kamp gündemine ilişkin ise şu değerlendirmeleri yaptı:

“Kampla ilgili çok beylik şeyler söylemeyeyim. 128 milletvekilimizden, 60'a yakın arkadaşımızın söz aldığı, değerlendirmelerde bulundukları, son derece faydalı ve grubun bu sürecin yönetimine çok önemli katkılar sunduğu, önerilerini aldığımız, kurultaydan sonra geçirdiğimiz bir yılı değerlendirdiğimiz, çok faydalı gördüğüm bir toplantıyı sona erdirdik. Bundan sonra önümüzdeki yasama yılında önümüze bazı hedefler koyduk. Birincisi başlayacak olan bütçe maratonunda, CHP’nin yaklaşık bir yıldır Recep Tayyip Erdoğan'ın ya da Devlet Bahçeli'nin şahsıyla kavga etmek yerine, emekliler için, asgari ücretliler için verdiği kavganın, Türkiye'nin dört bir yanında yaptığı tematik tarım mitingleriyle çiftçiler için, hayvancılıkla uğraşanlar için, süt üreticisi için verdiği kavganın, esnaflarla ve emeklilerle ilgili verdiği kavganın bütçe maratonuna yansımasını istiyoruz. Bu mücadelenin orada sürdürülmesi, net şekilde sürdürülmesi önemli.

“ASGARİ ÜCRETLİ PİNPON TOPU VEYA BAKIR ÇUBUK ALMIYOR. ASGARİ ÜCRET İÇİN BÜYÜK BİR MÜCADELE VERİLECEK”

Enflasyon yüzde 50'lerde baz etkisiyle 40 küsürlerde bir gerçekleşme olacak gibi görünüyor. Ama yüzde 20, hedeflenen enflasyona göre zam vermek planındalar. Bu ne demek? Tayyip Bey, geçen sene "Asgari ücrete yılda dört kez zam yaparız" diyordu. Bu sene iki diye başladılar. Temmuzda atlattılar, yapmadılar. Hala 17 bin lira alıyor asgari ücretli. Şimdi de asgari ücrete normal enflasyon zammını yapsalar 25 bin lira olacak. Hissedilen enflasyonu yapsalar 35 bin lira olması lazım. Çünkü asgari ücretli pinpon topu veya bakır çubuk almıyor. Asgari ücretlinin aldıklarına bakarsan yüzde 70'in üzerinde hissedilen enflasyon var. 30-35 bin lira hak ediyor. "En az 30 bin lira olması lazım" diyoruz. 20-22 bin lira asgari ücret niyetindeler. Bunun büyük bir mücadelesi verilecek.

“BİR ELİMİZ ESENYURT'TA, BİR ELİMİZ HATAY'DA”

Diğer perspektifimiz, Meclis'te etkin mücadele. Özellikle hep birlikte bir elimiz Esenyurt'ta, bir elimiz Hatay'da olmak üzere bütün Anadolu'da da milletvekillerimiz koşacak. Çok kararlılar, çok inançlılar. Birlik beraberliğe çok fazla vurgu duydum bu iki gün boyunca. Dışarıda "Milletvekili grubunda şu olacak, bu olacak." Tam tersine, beklentilerin tamamını boşa düşüren bir süreç gelişti.”

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularının yanıtlayan Özel, “Siz dün, ‘Eleştirileri açıklayacak olsaydık toplantıyı kapalı yapmazdık’ dediniz ama 1 Ekim'den bu yana Erdoğan için ayağa kalkma meselesi, bunun grubu böldüğü tartışmaları yürütülüyor. Bazı milletvekilleri Genel Kurul'a katılmamıştı. Buna yönelik eleştiriler yoğunlaştı mı” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Tabii bütün konular konuşuldu. Hatta bugün altı kamuoyu araştırma şirketinin CHP’nin oylarındaki seyir ortalamaları paylaşıldı. Kritik eşiklerde son bir yılda CHP’nin verdiği kararlar, kurduğu siyaset, sarf ettiği sözlerin, o günlerde ve birikmiş etkisiyle bugünlerdeki değerlendirmeleri yapıldı. Bunlar da tartışmalara ışık tutan, ön açıcı ve daha sağlıklı olmasını sağlayan değerlendirmelerdi bu yönüyle. Elbette ayağa kalkmada da örneğin Türkiye toplumunda, CHP seçmeninde ilk aşamada yüzde 62'lik bir destek, yüzde 38'lik bir itirazın olduğu; MHP seçmeninde yüzde 96, AK Parti seçmeninde yüzde 91, İYİ Parti seçmeninde yüzde 80'e yakın bir destek ölçüldü. DEM Parti seçmeninde bu destek yüzde 50'nin biraz altına doğru düştüğü görülüyordu. Ama ikinci ölçümlerde, CHP tabanının -tabii AK Parti ve MHP'li seçmenle de etkileşerek- benim bu konudaki ifadelerimden sonra yüzde 73'lük bir desteğe dönüştüğü gibi rakamlar da ortaya çıktı. Arkadaşlar bu sunumları takip ettiler.

“ANKETLERDE CHP’NİN OYU 31 MARTT’TAN BU YANA YÜZDE 32-34 BANDINDA DALGALANIYOR”

Şöyle bir tespit oldu: 1 Nisan'dan bugüne partinin oylarında istikrarlı bir yükselme var. Tam bir yıllık bir analiz yapıldı. Geçen sene kurultaydan önce, kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 14-15, kararsızlar dağıtılmış haliyle yüzde 19'a kadar düşmüş oyların, seçim sürecinde, özellikle kurultaydaki değişimden sonra bir sıçrama yapıp, yeniden yüzde 25'lere doğru çıktığını, ardından da adayların belirlenmesi ve saha performansıyla artık 31 Mart'ta gerçekleşmenin yüzde 38 olduğunu paylaşıldı. 31 Mart’tan bu yana yüzde 32-34 bandında dalgalanıyor. Tek düşüş, yine altı büyük şirketin ortalamasında, eylül ayında yaşandı. Kurultay tartışmalarına, yani CHP'nin gerçek toplumsal sorunları konuştuğu süreçlerde, enflasyonu, işsizliği, asgari ücreti konuştuğu süreçlerde oyunun 34'lerde olup, en çok konuştuğu kelimeler ön seçim, kurultay, tüzük gibi kelimeler olup vatandaşın karnını doyurmayan ve bizim gibi birkaç bin CHP'li dışında kimseyi ilgilendirmeyen konuların CHP'nin ivmesini kırdığını gördük. CHP'nin oyunun ekim ayında yine 2,5 puan artarak yüzde 34,5 ile birinci parti olduğunu, kararsızlarda geçen ayki yükselmenin bir miktar düştüğünü arkadaşlarımız sunumlarda anlattılar, soruları cevapladılar.”

“İLETİŞİM, KİTLESEL EYLEMLİLİK VE GRUBUMUZUN ESENYURT'TAKİ ETKİNLİKLERİ NOKTASINDA, ÖNERİLERİ ÜÇ PAKET HALİNDE PM’YE SUNACAĞIZ”

Özel, 15 günlük eylem planının detaylarına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

“O PM’de kesinleşecek çünkü partinin esas karar olma organı kurultayın seçtiği PM. Biz PM’ye öneriler getireceğiz, kendi önerileriyle birlikte kesinleşecek. Şimdi ben burada "Şunu yapacağız" derim. PM o kararı vermediği noktada bu sefer "CHP şundan vazgeçti'ye döner iş. O bizim açımızdan sağlıklı olmaz. Bunun için PM önemli. Akşamüstü 16.00 gibi, belki çıkışta ben, belki Parti Sözcümüzün yapacağı bir değerlendirmeyle onu netleştirmiş oluruz. Ama hem iletişim boyutuyla hem kitlesel eylemliliklerin şekli noktasında hem de milletvekili grubumuzun Esenyurt'taki etkinlikleri noktasındaki önerileri üç paket halinde PM’ye sunacağız. Onların zenginleştireceği ve son şeklini vereceği bir eylemlilik, daha doğrusu bir sürecin takibi ve Esenyurt'un iradesine sahip çıkma noktasında bir kararlılık göstereceğiz.”

“ESENYURT BELEDİYE MECLİSİ BİR AN ÖNCE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SEÇMEK İÇİN TOPLANMALI”

Özel, kasım ayında yapılması gereken Esenyurt Belediye Meclisi toplantısına katılımın nasıl olacağı sorusuna şu yanıtı verdi:

“Toplantının yapılması, hatta Sayın Vali Yardımcısı tarafından Belediye Meclisi'nin 10 gün içinde bu gündemle olağanüstü toplanması ve Belediye Başkan Vekilini seçmesi gerekiyor. Ancak kayyum atanan belediyelerde bir pratik var. İzmir Urla'da ve geçen dönem kayyum atanan çok sayıda belediyede, kayyumların belediye meclisini toplamak yerine, beş kişilik bir yürütme heyeti kurarak belediye meclisinin görevlerini orada yapmaları gibi durum var. Bunu tabii doğru bulmuyoruz ve Esenyurt'ta bunun tekrar etmeyeceğini ümit ediyoruz çünkü bu her partiden Belediye Meclisi üyelerinin gözünün içine bakıp "Hepiniz teröristsiniz. Biz terör diye birini aldık, yeni bir terörist seçtirmeyiz" yaklaşımı. Bunu DEM'in kazandığı, güneydoğuda kayyum atadıkları bütün belediyelere yaptılar. Bu geçmiş dönemde büyük bir ayıp. Bu ayıbı Esenyurt'ta yaparlarsa bu gerçekten çirkin ve savunulamayacak bir durum olur kendileri açısından. Bu yüzden bir an önce Belediye Başkan Vekili seçmek için toplanmalı.

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“TOPLANTININ YAPILMAMASI TAM BİR MİLLİ İRADE GASBI OLUR”

Bu toplantıyı yapmazsa, kayyumun olağan toplantıyı da yapacağını sanmıyorum. Bu da tam bir milli irade gasbı olur. Hepimiz biliyoruz ki belediye başkanına ayrı oy atılıyor, belediye meclisine ayrı oy atılıyor. Şimdi sandığın bir tanesiyle ilgili bir soruşturma, bir kovuşturma yürütüyorlar şu anda, "Öbür sandıktaki iradeyi de tanımıyorum" diyor. Bu olacak iş değil. Bu daha da feci bir hukuksuzluğa evrilir. AK Parti'nin geçmişinde şöyle şeyler de var: Mesela Yalova'da çoğunluk AK Parti'de diye vekili belediye meclisinden seçtirmişlerdi. Urla'da bizde diye kayyum beş kişilik heyetle yönetmişti. İşlerine geldiği gibi yapıyorlar ama hiç tavsiye etmem böyle bir şey yapmalarını. Zaten büyük bir sıkıntılı sürecin içindeler, kendileri açısından taşınamayacak bir noktadalar ama bakalım ne olacak göreceğiz.”

“BİR GÜN MANSUR BEY İLE BİRLİKTE ESENYURT’A GELİRİZ”

Özel, “Esenyurt mitingine katılmayan belediye başkanları var. En çok da Mansur Yavaş konuşuluyor. Siz "kamu görevini aksatmama sorumluluklarından" dediniz. Biraz önce de "Bir elimiz Esenyurt'ta" dediniz. Siz böyle düşünürken destek vermeyenler var. Bu konuyu görüştünüz mü, bir kırgınlık var mı” sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bir gün Mansur Bey ile birlikte Esenyurt’a geliriz. Hiçbir kırgınlık olmaz. Mansur Bey'in açıklamaları da son derece sağlıklı, kayyuma karşı olduğunu bir hukukçu kimliğiyle son derece dile getirmiş. Mansur Bey bir kente neden küssün? Esenyurt haksızlığa uğramış, Mansur Bey de Esenyurt'un sorununa hukuki bir çerçeveden yaklaşıyor. Şu kadarını söyleyeyim: Biz, hiçbir belediye başkanına "Zorla geleceksiniz, mutlaka geleceksiniz, burada yoklama vereceksiniz" demedik. Hazirun açmadık, imza toplamadık. Mansur Bey çok bilindik bir isim olduğu için o öne çıkıyor. Oysa birçok belediye başkanımız, bizim Manisa'dan benim için her şeyi yapabilecek belediye başkanlarımız kimi telefon açtı, "Bana şu heyet geliyor', kimi "İller Bankası'nda şu toplantım var', kimi "Yabancı konuğum var" diye bilgi verdi. Kimi açmadı ama Gökhan Bey'e bildirdi. Biz, ‘Gelebilenler gelsin’ dedik. Şu ifade önemliydi: Kamu görevini aksatmamak kaydıyla. Orada işi varsa, yurt dışından heyet gelmiş, Dünya Bankası'ndan bir şey gelmiş veya kendisinin planlanmış önemli işi varsa onu kimse aksatmayacak. Tabii burada çok kötü niyetli yaklaşımlar var: 'Yarısı geldi, yarısı gelmedi" diye açıklıyoruz, diyor ki "Yarısının boykot ettiğini Özgür Özel itiraf etti." Ne boykot edecek, öyle şey olur mu? Bugün gelmeyen yarın gelir, başka yere çağrılır, gelir. Bakarsanız, milletvekili grubundan da mazereti olup gelemeyenler vardı. Ama mesela o gün gelmemiş, bugün gelmiş, Esenyurt ilçeye uğramış, sonra buraya gelmiş.”