CHP'den Esenyurt'ta kayyuma karşı direniş kararı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt’ta düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından kayyum atamalarını protesto etti. Özel, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasına karşı 20 gündür devam eden 'Demokrasi Nöbeti'nin süreceğini belirtti. 'CHP, kayyum kararlarına sessiz kalmayacak' diyen Özel, Ahmet Özer’in göreve dönmesi için mücadele edeceklerini vurguladı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından, belediyeye kayyum atanmıştı. CHP, bu duruma karşı 'Demokrasi Nöbeti' başlatarak, halkın iradesine sahip çıkmayı hedefliyor. Özgür Özel, MYK toplantısında, bu durumun bir darbe girişimi olduğuna dikkat çekti ve Esenyurtluların iradesine karşı yapılan hukuksuzluğun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Özel, Esenyurt’ta yaşanan sürecin yalnızca CHP’nin değil, tüm demokrasi güçlerinin mücadelesi olduğunu belirterek, kayyum uygulamalarının Türkiye genelinde yayılmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Toplantı sonrası yaptığı basın açıklamasında, 'Bu işgal bir an önce sonlanmalı' diyen Özel, belediye meclis üyelerinin sürecin takibini yapmasının önemine vurgu yaptı.

CHP lideri, Esenyurt’taki mücadelenin yalnızca yerel bir mesele olmadığını, tüm Türkiye’nin demokratik geleceği için kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, Esenyurt’ta yapılan haksız uygulamaların halk tarafından büyük bir tepkiyle karşılandığını dile getirdi. Özel, Esenyurt halkının direnişine destek veren tüm partilere ve vatandaşlara teşekkür etti.

'Ahmet Özer’in tutuklanması, Türkiye’nin hukuk sistemine olan güveni sarstı' diyen Özel, tutuklamanın hukuksuz olduğunu ve bu durumu kabul etmeyeceklerini yineledi. CHP, bu süreçte her iki günde bir Esenyurt’taki etkinliklerini sürdüreceklerini ve dayanışmalarını artıracaklarını duyurdu.