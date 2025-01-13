CHP'den eylem çağrısı!

CHP, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasının ardından bugün (13 Ocak Pazartesi) Beşiktaş Belediyesi önünde toplanma çağrısı yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, saat 15:00'da Beşiktaş Belediyesi'nin önünde toplanılması için çağrıda bulundu.

CHP'li Çelik, "Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'a yönelik itibar suikastine karşı, adalete ve Beşiktaş halkının iradesine sahip çıkmak için 15.00'da Beşiktaş Belediyesi önünde bir araya geliyoruz. Omuz omuza olacağız. Bu karanlık günlerden birlikte kurtulacağız." açıklamasında bulundu.

ÖZEL VE İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA GELECEK

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu saat 14:00'da açıklama yapacak.