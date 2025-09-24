CHP'den Eyüpsultan'da Filistin'e destek mitingi!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel haftalık mitinglerine İstanbul'da devam ediyor.

Bugün yapılan CHP'nin İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nde yeniden İl Başkanı seçilen Çelik, Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okudu.

Çelik'ten sonra kürsüye DEVA Partisi Genel Başkanı davet edildi.

Filistin mitingine katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan konuşmasında Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerken 'bizi buraya bir araya getiren Özel'e teşekkür ederim' diye de ekledi. Babacan konuşmasında "İsrail karşıtlığı sadece lafta" dedi.

Babacan, konuşmasında "Netanyahu'nun en büyük destekçisi kim? Trump. Erdoğan'ın dostu Trump. Zulüm yapan er geç gider. Hiç şüpheniz olmasın. İki lafın başında 'Dostum Trump' diyen Erdoğan'a sesleniyorum. Alenen bir soykırımcının aleni desteğine nasıl 'Dostum' dersiniz?" şeklinde konuştu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da mitingte konuşma yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da yine CHP'nin düzenlediği Filistin mitinginde yer aldı. Arıkan "Bizi buluşturan Özgür Özel ve yol arkadaşlarına teşekkür ederim" diyerek başladı.

CHP lideri Özgür Özel miting öncesi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Birileri Netanyahu’nun dostu Trump’ın randevu kuyruğunda bekleyedursun, biz cesaretle Filistin’in yanındayız! Yarın akşam saat 20.30’da, ellerimizde Türk bayrakları ve Filistin bayraklarıyla Eyüpsultan Meydanı’nda buluşuyoruz. Hangi siyasi görüşten olursa olsun Filistin’le dayanışan herkes davetlimizdir" demişti.