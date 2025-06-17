CHP’den flaş asgari ücret hamlesi! Bugün açıklanacak…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yeni asgari ücret önerisini bugün Meclis’teki grup toplantısında açıklaması bekleniyor. CHP’li kurmaylar, “asgari ücrete ara zam için sendikalarla ve işverenle görüşmüştük. Çalışmamızı tamamladık. Genel başkanımız hem işveren desteğini hem de yeni asgari ücret önerimizi açıklayacak” dedi.

MİLYONLAR ZAM İSTİYOR

Milyonlarca çalışan asgari ücretli 24 bin TL’yi aşan açlık sınırı karşısında geçim derdiyle boğuşuyor. Bu noktada 5 ayda yüzde 15’lik enflasyon farkı ortaya çıktı. Asgari ücrette yüzde 15’lik bir kayıp yaşandı. Ancak asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı gündemdeki yer ediniyor.

AKP’Lİ İSİMDEN ‘ZAMAN’ AÇIKLAMASI

AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, Meclis’te asgari ücret zammı için gazetecilere yaptığı açıklamada, “Geçen hafta da söyledim, hemen bazı arkadaşlarımız ‘yok’ dedi, her şeyin bir zamanı var arkadaşlar” dedi.

ÖZEL ASGARİ ÜCRET ÇALIŞMASINI AÇIKLAYACAK

22 bin 104 TL maaşın artırılması istenen asgari ücretli ise merakla zam kararını bekliyor. Cumhuriyet’te yer alan habere göre; CHP’li kurmaylar, “asgari ücrete ara zam için sendikalarla ve işverenle görüşmüştük. Çalışmamızı tamamladık. Genel başkanımız hem işveren desteğini hem de yeni asgari ücret önerimizi açıklayacak” bilgisini paylaşıyor. Özgür Özel’in yeni asgari ücret önerisini bugün Meclis’teki grup toplantısında açıklayacağı aktarılıyor.