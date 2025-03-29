CHP'den flaş 'erken seçim' adımı!

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CHP'den flaş 'erken seçim' adımı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milyonların buluştuğu 'Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güvensizlik oyu ve erken seçim talepli imza kampanyası başlatacaklarını açıkladı.

CHP'nin 'Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi' Maltepe'de saat 12.00'de başladı. Milyonlarca yurttaş mitinge akın etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting alanında 2,2 milyon yurttaş olduğunu duyurdu.

Özel, yarından itibaren büyük bir imza kampanyasını başlatacaklarını, yurttaşlardan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvensizlik oyu ve erken seçim talepli imzalar toplayacaklarını açıkladı.

Özel, tutuklu siyasetçilerin ve gözaltına alınan gençlerin serbest bırakılması talebini ifade ederek, "Buradan hepimizin yerine içeride yatanlara selam olsun. Ekrem İmamoğlu'nu derhal serbest bırakın. Haksız yere tuttuğunuz Ümit Özdağ'ı derhal serbest bırakın. Sadece 'seni başkan yaptırmayacağım' dedi diye 8 yıldır içeride tuttuğunuz Selahattin Demirtaş'ı derhal serbest bırakın" dedi.

HEDEF 27.7 MİLYON!

Kampanyanın hedefi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde aldığı 27.73 milyon oy kadar imza toplamak.

CHP'nin yurt genelinde gerçekleştireceği kampanya kapsamında farklı şehirlerde mitingler gerçekleştirecek ve imza kampanyası devam edecek.

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